« Interdit de revendre à vie » : TIRSAM impose une clause choc à ses clients

L’entreprise Tirsam, fleuron de l’industrie du camion basé à Batna, a instauré une mesure inédite pour réguler son marché : l’obligation pour chaque acquéreur de signer un engagement écrit stipulant que le véhicule est destiné exclusivement à un usage personnel, avec une interdiction formelle de revente… à vie !

Par cette décision radicale, le constructeur cherche à verrouiller le circuit de distribution de ses camions. En signant ce document, le client s’engage à ne jamais céder ou revendre son véhicule à un tiers. Selon la direction de Tirsam, cette stratégie vise avant tout à préserver les équilibres commerciaux sur le marché national et à barrer la route aux spéculateurs qui profitent de la forte demande pour réaliser des plus-values injustifiées.

L’engagement ne se veut pas seulement symbolique. Le texte précise que tout contrevenant assumera l’entière responsabilité civile et pénale en cas de rupture de contrat. Par cette démarche, l’entreprise entend garantir une transparence totale et s’assurer que ses produits atteignent directement les opérateurs économiques et les investisseurs qui en ont réellement besoin pour leurs activités de transport.

L’APOCE soutient la mesure, mais conteste la durée

Si l’initiative est globalement saluée pour ses intentions morales, elle suscite des réserves sur sa forme juridique. Mustapha Zebdi, président de l’Organisation algérienne de protection et d’orientation du consommateur et de son environnement (APOCE), considère que cette décision est un outil efficace pour assainir le marché.

« Nous soutenons et encourageons les engagements visant à éviter la spéculation. Cependant, de notre point de vue, la clause de cet engagement nécessite une modification. Le fait de stipuler qu’il est « impossible de vendre ou de céder le véhicule… » sans préciser de durée signifie que cela s’applique à vie. »

Selon lui, une telle clause restreint excessivement les droits de propriété des acquéreurs et alourdit leurs obligations de manière permanente.

L’organisation appelle donc à une révision du texte pour :

Fixer une durée déterminée et raisonnable pour l’interdiction de revente.

pour l’interdiction de revente. Permettre aux propriétaires de disposer de leurs biens après une certaine période.

Maintenir l’équilibre entre la lutte contre la spéculation et le respect de la liberté individuelle.

Malgré ce débat contractuel, les camions Tirsam confirment leur succès sur le sol algérien. Grâce à une gamme variée de véhicules modernes répondant aux normes du transport lourd, la marque s’est imposée comme un acteur incontournable, répondant aux besoins croissants des investisseurs et des entreprises de logistique dans tout le pays.