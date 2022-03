Interdiction d’exportation : Rezig sollicité pour intervention urgente

Depuis le mois de février de cette année 2022, l’importation de plusieurs produits est bloquée, et aucune liste détaillée de produits interdits n’a été communiquée.

Beaucoup de marchandises, dont des produits alimentaires « non essentiels » le sont. Les entreprises expriment leur stupeur vis-à-vis de cette situation comme dans le cas des jus de fruits de la marque Tazej appartenant à la société Golden Drink dont le responsable Salim Amira reste perplexe, et a affirmé dans une déclaration faite au média Ennahar TV, « être surpris par cette mesure du ministère du commerce ».

Cette initiative a un impact direct sur le consommateur algérien. En effet de grandes quantités de marchandises sont bloquées dans des entrepôts ( plus de 1200 tonnes et 50 conteneurs ). De plus, certaines banques ont entrepris des démarches et domicilié plusieurs factures pour ensuite se retrouver bloquées ce qui dénote d’une répercussion sur l’ensemble des acteurs économiques liés aux exportations.

Amra, sollicite Rezig quant à la situation

Selon le responsable du groupe Golden Drink, la société aurait investi beaucoup dans cette ligne de production qui était essentiellement destinée aux exportations prévues vers le Togo, l’Irak, la Mauritanie et la France ce qui la met dans une difficulté.

Il a donc pris l’initiative de solliciter le ministre du commerce, car la situation devient très délicate et trouver une solution est nécessaire pour le bien économique de ces sociétés. M. Amra a demandé une « intervention urgente » car avec l’approche du mois de Ramadan c’est la saison où ses produits ( les boissons ) sont le plus consommer.

Si les exportations ne sont pas débloquées, cela aura un impact direct. En effet, si les délais ne sont pas respectés et les engagements non tenus l’ensemble des contraires risquent d’être résilié et les sociétés seraient dans une difficulté qu’elles n’ont pas prévue.