Intensification des contrôles commerciaux nocturnes pour protéger les consommateurs

Le ministère du Commerce et de la Régulation du marché national a annoncé ce vendredi le renforcement de ses opérations de contrôle commercial sur l’ensemble du territoire, avec une attention particulière accordée aux périodes nocturnes et aux week-ends. Ces créneaux horaires connaissent en effet une activité commerciale accrue, notamment dans les grandes agglomérations, ce qui nécessite une vigilance renforcée pour prévenir tout manquement aux normes sanitaires et sécuritaires.

Les équipes de contrôle ont concentré leurs interventions sur les secteurs directement liés à la santé des consommateurs, tels que les pâtisseries, confiseries, supérettes, restaurants et autres points de vente directe de produits alimentaires. L’objectif est de veiller à la stricte application des règles d’hygiène, de sécurité sanitaire et de conservation des denrées.

Ces missions ont notamment permis de vérifier le respect des normes de propreté des locaux, les conditions de stockage et de réfrigération des aliments, ainsi que la conformité des dates de péremption des produits mis en vente. Les commerçants pris en infraction s’exposent à des sanctions allant de l’avertissement à la fermeture temporaire de leurs établissements, en fonction de la gravité des manquements constatés.

Une réponse favorable des citoyens et un appel à la vigilance partagée

Le ministère a souligné dans son communiqué que ces opérations de terrain ont été bien accueillies par les citoyens, qui voient dans cette démarche une réponse concrète à leurs préoccupations en matière de sécurité alimentaire. Le renforcement des contrôles est perçu comme un facteur de dissuasion contre les pratiques commerciales frauduleuses et une garantie d’un cadre de consommation plus sain.

Dans le cadre de cette campagne, les autorités comptent intensifier la cadence des inspections, avec un élargissement progressif des plages horaires et des zones géographiques couvertes, en particulier durant cette période estivale.

Enfin, le ministère du Commerce a renouvelé son appel à la responsabilité des commerçants, les invitant à respecter scrupuleusement les normes en vigueur. Il a également exhorté les consommateurs à jouer un rôle actif dans la lutte contre les dérives commerciales, en signalant tout comportement suspect ou non conforme aux services de contrôle via les canaux officiels dédiés.