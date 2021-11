Intempéries : un nouvel effondrement fait 3 morts à Alger

Ce temps pluvieux est très difficile à vivre en Algérie à cause des intempéries et les incidents qui viennent avec : inondations, routes barrées et effondrement, le bilan fait aussi froid dans le dos que ce climat.

Les fortes précipitations et intempéries ne causent pas que des routes barrées, mais bien plus grave, comme ça a été le cas aujourd’hui à Rais Hamidou (Alger-Ouest), où un glissement de terrain a fait trois morts ; suite à l’effondrement d’un bidonville provoqué par les averses. L’accident est survenu vers 3h du matin, mettant fin à la vie de trois individus de 17, 18 et 30 ans.

Ben Khelfallah Khaled, officier chargé de la cellule de communication de la protection civile a indiqué que vers 3h du matin, une des unités de la protection civile a reçu un appel l’informant de l’effondrement.

Les sols perdent pied et font perdre la vie

Au quartier des « assafir », les services de la protection civile sont intervenus accompagnés d’ambulances. Ils sont parvenus à faire sortir les corps des trois victimes coincées en dessous des décombres, qui, ont été transférés vers le service de conservation des corps de l’hôpital Maillot à Bab el Oued.

Plus de 30 agents de la protection civile chargés de la recherche sont intervenus, ils sont encore sur les lieux à la recherche d’autres victimes potentielles, les témoins habitant le quartier affirment que la maison était habitée que par les trois défunts.

Les mêmes service appellent à la prudence et mettent en garde les habitants afin de se protéger face à ces intempéries.