Intempéries Tiaret : un nouveau-né parmi les victimes

Comme chaque année l’arrivée de la saison automnale est synonyme de l’arrivée des pluies, depuis quelques années les citoyens algériens se voient faire face à des inondations durant cette saison, avec parfois des bilans faisant état de blessés mais aussi de décès.

Cette année, le drame des inondations a touché plusieurs wilayas parmi ces dernière, la wilaya de Tiaret, qui a connu hier, le mercredi 12 octobre de intempéries, qui ont entrainé le décès de 4 personnes dont un nouveau né.

En effet, selon un bilan rendu public par les service de la Direction générale de la protection civile (DGPC), suite aux intempéries qui ont touché plusieurs localités de la wilaya de Tiaret, on dénombre le décès de 4 personnes au niveau de la commune de Ksar Chellala, ces 4 personnes font partie de la même famille et parmi elles, deux enfants et un nouveau né, dans le quartier du Chahid Abdelhafid Boussouf. On dénombre également deux blessés, de 24 et 43 ans, dont une femme en état de choc évacuée au niveau de l’hôpital local.

La GN fait le point sur les routes fermées à cause des intempéries

Suite aux inondations, plusieurs routes sont fermées. En effet, selon la gendarmerie nationale, la route nationale n° 60 B à Ouelad Djellal est fermée. Dans son tronçon, qui fait la liaison entre les communes de Ras El Miaad et Sidi Khaled.

Et dans la wilaya de Djelfa, la route nationale n° 01 A, qui relie les wilayas de Laghouat et de Djelfa, est fermée exactement au niveau du village d’El Wibad, commune de Charef, en raison du niveau élevé des eaux.

Dans la wilaya de Tiaret, la route nationale n° 77 A, qui relie les communes de Serghine et Al-Khemis, est fermée exactement au lieu-dit Oued Tawil, commune de Serghine, en raison du niveau élevé des eaux. Ainsi que la route nationale n°01 reliant les communes de Nadoura et Ain Al-Dzarit en raison du niveau d’eau élevé.