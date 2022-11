Intempéries : routes fermées dans plusieurs wilayas

L’hiver est bien là et les pluies et les neiges qui caractérisent cette saison sont bien présents, et avec les changements météorologiques, les routes algériennes deviennent plus dangereuses et les services de gendarmerie nationale et de protection civile s’attellent à fluidifier au mieux le trafic routier, mais parfois la météo a raison de ce dernier, ce qui rend même les routes impraticables.

Le Centre d’Information et de Coordination de la Gendarmerie Nationale a fait savoir ce mercredi que plusieurs routes sont fermées en raison des perturbations météorologiques dans certaines wilayas, en appelant les conducteurs à faire preuve de prudence sur les routes.

Pour commencer, du côté d’Alger l’autoroute du sud au niveau de Chéraga jusqu’à Ben Aknoun, la direction de Dar El Beida connaît une circulation très dense en raison d’un trafic important.

La Gendarmerie Nationale a également indiqué que la route nationale n°33 reliant Tizi Ouzou et Bouira est fermée en raison de l’accumulation de neige. Et ce au niveau de Tikjeda dans la commune d’Al Asnam. Mais aussi la Route Nationale n°15 reliant les wilayas de Bouira et Tizi Ouzou, plus exactement au niveau du col de Tirourda dans la commune d’Iferhounen.

D’autre part, le glissement de terrain a entraîné la fermeture de la route nationale n° 128 reliant Draa Ben Kheda et Boghni, plus exactement au niveau de la commune de Tirmitine.