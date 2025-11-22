Intempéries : plusieurs routes fermées en raison des fortes chutes de neige

Les perturbations météorologiques se renforcent ce week-end sur l’ensemble du Nord du pays. Les dernières mises à jour des services de la Protection civile et de l’Office national de la météorologie (ONM) font état de plusieurs routes coupées en raison de la neige.

La situation devrait se poursuivre tout au long de la journée de samedi 22 novembre.

Plusieurs axes majeurs restent fermés à la circulation à cause de l’importante accumulation de neige :

La RN 15, entre Bouira et Tizi Ouzou, est coupée au niveau de Faj Tirourda, commune d’Ifrihoune.

La RN 33 est fermée à hauteur de la région d’Assoul, commune d’Aït Boumahdi.

La RN 30 B est impraticable au niveau de Tala Kilef, commune de Boghni.

La route wilayale 09 est bloquée au niveau du village Mezguene, commune d’Aït Louhane Oumalou.

La route wilayale 253, à Faj Chellata, demeure également fermée.

La RN 15 est coupée au niveau de Col Tirourda, commune d’Agbalou, en raison d’un important cumul de neige.

Dans cette wilaya, la RN 33 demeure également fermée au niveau du secteur de Tikjda, commune d’El Asnam.

Les autres routes restent pour l’instant ouvertes à la circulation, mais les autorités appellent les usagers à faire preuve de prudence.

BMS : chutes de neige abondantes et fortes pluies

Un air hivernal s’installe durablement sur l’Algérie, avec un net renforcement des perturbations. Les prévisionnistes de l’ONM annoncent des chutes de neige significatives, des pluies parfois fortes et des vents marqués sur plusieurs wilayas du Nord.

Les premiers bulletins spéciaux publiés ce samedi signalent des pluies orageuses en intensification sur les wilayas côtières et intérieures. Les cumuls varient entre 40 et 50 mm et peuvent dépasser 70 mm localement dans les wilayas suivantes : Boumerdès, Tizi Ouzou, Sétif, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf.

Un BMS spécial signale également d’importantes chutes de neige sur les reliefs dépassant 900 mètres. Les épaisseurs peuvent atteindre 20 cm dans plusieurs wilayas : Bouira, Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Sétif et Bordj Bou Arreridj.

À l’Est du pays, Skikda, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Batna et Khenchela enregistrent également des chutes de neige soutenues, avec jusqu’à 10 cm attendus durant la matinée. Ces conditions compliquent les déplacements et perturbent l’accès à plusieurs zones rurales.

Les services de Météo Algérie prévoient la poursuite des précipitations sur les reliefs dépassant 1 000 mètres jusqu’à midi.