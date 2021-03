Intempéries : Plusieurs routes coupées à la circulation par la neige

Plusieurs routes nationales et chemins de wilaya sont bloqués et d’autres complètement coupées à la circulation, dimanche, à cause d’importantes chutes de neige enregistrées durant les dernières 24 heures dans plusieurs wilayas du pays.

Les chutes de neige ont carrément bloqué des axes routiers reliant la wilaya de Bouira à Tizi-Ouzou, dont la route nationale (RN) N 15 fermée au niveau du col de Tirourda jusqu’à Aghbalou, les RN 30 coupée à hauteur du col de Tizi Nkouilal et la RN 33 bloquée par la neige au niveau d’Aswel.

La RN 33, reliant les wilayas de Tizi Ouzou et Bouira, est également fermée au niveau de la région d’Asoul, dans la commune d’Aït Boumehdi, la RN 30, reliant les wilayas Tizi Ouzou et Bouira, est aussi fermée au niveau de la région de Tizi Nakoulan, dans la commune d’Iboudraren.

La Route de wilaya 253, reliant les wilayas de Tizi Ouzou et Béjaïa, est fermée au niveau de Fedj Chalata dans la commune d’Iferhounan. La Route de wilaya 159, reliant Ouzellaguen et Chellata, au niveau du village Elma dans la commune de Chellata à Béjaïa, a également été fermée.

De la neige et de fortes pluies sur plusieurs wilayas du pays

Les services météorologiques ont mis en garde contre une météo avec un temps pluvieux et un éventuel retour de la neige en Algérie pour cette semaine.

Une activité pluvio-orageuse, accompagnée parfois de chutes de grêle, affectera plusieurs wilayas du Centre, de l’Est et du Sud-Ouest du pays à partir du début de soirée de samedi, indique l’Office national de la météorologie dans un bulletin météorologique spécial (BMS).

Les wilayas d’Ain Defla, Tipaza, Alger, Boumerdes, Tizi-Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Blida, Médéa, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras sont placées en vigilance “Orange” de samedi à 18h00 jusqu’à dimanche à 15h00.

Durant la période de validité de ce bulletin, les quantités de pluies sont estimées entre 20 et 30 mm pouvant atteindre ou dépasser localement 40 mm, précise le BMS.

Des chutes de neige affecteront également les reliefs du Nord du pays dépassant les 1000 mètres d’altitude, à partir de dimanche, indique l’Office national de la météorologie dans un bulletin météorologique spécial (BMS).