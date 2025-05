Intempéries : l’État réagit et débloque des aides pour les sinistrés

Les fortes intempéries qui ont récemment frappé plusieurs régions du pays, dont Djelfa et Tiaret, ont causé d’importants dégâts matériels et bouleversé le quotidien de nombreux citoyens.

Face à cette situation, le ministre de l’Intérieur, Ibrahim Merad, s’est rendu sur place ce week-end, accompagné de plusieurs membres du gouvernement et du directeur général de la Protection civile.

L’objectif de cette visite est de constater l’ampleur des dégâts, superviser les dispositifs de prise en charge et rassurer les habitants. Sur instruction du président de la République, des commissions spéciales ont été mises en place pour évaluer les pertes et indemniser les sinistrés, notamment les éleveurs et les agriculteurs.

Intempéries : les régions touchées placées sous surveillance ministérielle

C’est dès les premières heures du samedi 17 mai qu’Ibrahim Merad, en mission expresse à Djelfa puis à Tiaret, a enchaîné les inspections. Accompagné du ministre des Travaux publics Lakhdar Rekhroukh, de celui des Ressources en eau, Taha Derbal. Ainsi que du directeur général de la Protection civile, Boualem Boughelaf, il s’est rendu dans les zones les plus touchées.

À Djelfa, la situation a été particulièrement scrutée. Les pluies diluviennes y ont laissé des traces visibles. Terres agricoles détériorées, cheptel décimé et infrastructures partiellement endommagées. Dans un hôpital mixte de la région, le ministre a aussi tenu à rendre visite aux victimes d’un accident de la route aggravé par les conditions météorologiques. Dans lequel trois personnes ont perdu la vie et 33 autres ont été blessées.

Commissions d’évaluation des pertes : des promesses de réparation à court terme

Sur instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, des commissions spéciales ont été mises en place pour évaluer rapidement les dommages et déclencher les mécanismes d’indemnisation. « Ces commissions évalueront les pertes enregistrées en termes de bétail et de cultures agricoles et indemniseront leurs propriétaires », a précisé le ministre. En insistant sur l’urgence de la prise en charge.

L’initiative vise non seulement à répondre aux besoins immédiats des sinistrés. Mais aussi à inscrire cette réponse dans une logique d’anticipation, en détectant les faiblesses structurelles pour mieux les corriger.

Protection civile sur tous les fronts : un engagement salué par l’exécutif

Par ailleurs, la mobilisation des équipes de la Protection civile a été l’un des points forts de cette réponse gouvernementale. Le ministre n’a pas manqué de louer « l’efficacité des interventions lors des intempéries » qui ont permis, selon lui, de « sauver des centaines de vies d’un danger certain ». Une reconnaissance qui vient conforter l’idée que les équipes sur le terrain. Souvent en première ligne face aux catastrophes naturelles, méritent des moyens renforcés.

De plus, Ibrahim Merad a d’ailleurs appelé à la poursuite des efforts de préparation, avec davantage de « simulations de crise et d’exercices multi-risques ». Afin d’optimiser la réactivité des unités en cas de nouvelles urgences.

Enfin, « La mise en place de ces commissions reflète le souci du Président de la République de renforcer la solidarité et l’entraide, de placer le citoyen au cœur de ses préoccupations », a rappelé Ibrahim Merad.

En résumé, voici les mesures annoncés par le gouvernement suite aux intempéries

Évaluation des dégâts par des commissions locales.

Indemnisations pour les sinistrés, notamment agriculteurs et éleveurs.

notamment agriculteurs et éleveurs. Suivi médical pour les blessés suite aux intempéries.

suite aux intempéries. Déploiement renforcé de la Protection civile.

Préparation accrue via des exercices de simulation.

