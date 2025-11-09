Alerte Gendarmerie : fermeture d’un important axe routier reliant ces deux wilayas

Les intempéries qui ont récemment touché plusieurs régions du pays ont provoqué la fermeture d’un important axe routier reliant les wilayas de Jijel et de Sétif, a annoncé aujourd’hui la Gendarmerie nationale.

Les services de sécurité, via leur compte Facebook dédié à l’information routière « Tariki », ont confirmé que la Route de Wilaya (CW) n°137B est actuellement totalement coupée à la circulation.

Le tronçon concerné par cette interruption est la section stratégique qui assure la liaison entre la commune de Erraguene (relevant de la wilaya de Jijel) et la commune de Babor (située dans la wilaya de Sétif).

La cause principale de cette fermeture est l’élévation significative du niveau de l’eau, rendant le passage extrêmement dangereux, voire impossible.

Face à cette situation, la Gendarmerie nationale a émis un appel pressant à la prudence à l’intention des usagers de la route. Les automobilistes sont instamment priés de faire preuve de la plus grande vigilance et, surtout, de ne pas tenter de s’aventurer sur les routes signalées comme fermées.

Le ministère de l’Intérieur exhorte les conducteurs à la prudence face aux intempéries

Le Ministère de l’Intérieur, des Collectivités Locales a appelé, ce dimanche, tous les usagers de la route à faire preuve de la plus grande prudence et vigilance au volant, compte tenu des conditions météorologiques changeantes que connaissent plusieurs wilayas du pays.

Dans un communiqué, le Ministère a précisé que les conditions climatiques actuelles exigent des conducteurs de respecter la vitesse légale et de maintenir les distances de sécurité, tout en insistant sur la nécessité d’utiliser les feux appropriés pour éviter les accidents.

« La conduite prudente et responsable demeure le meilleur moyen de préserver la sécurité des conducteurs et de tous les usagers de la route. » indique la même source.

Le communiqué a également souligné l’importance de ne pas prendre de risques dans les virages et aux points noirs connus pour leur dangerosité. Le Ministère rappelle que la conduite responsable est l’unique voie pour garantir la sécurité routière en cette période de perturbations climatiques.

