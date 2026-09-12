Intempéries et risques d’inondations : l’Intérieur déploie son plan d’urgence national

Face aux menaces récurrentes de perturbations climatiques majeures à la transition estivo-automnale, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports muscle son dispositif préventif. Des actions d’envergure sont lancées à travers l’ensemble du territoire national pour sécuriser les points noirs.

À l’approche de la fin de la saison estivale et l’installation progressive de l’automne, traditionnellement sujette à des ruptures météorologiques brutales, les autorités publiques ont opté pour la carte de l’anticipation.

Le département ministériel a ainsi enclenché une série de mesures préventives et proactives d’envergure, articulées autour d’un mot d’ordre : la vigilance absolue.

Selon un communiqué officiel émanant du ministère, les chantiers de nettoyage et de maintenance se multiplient sur le terrain. Les équipes techniques sont mobilisées de concert pour curer les exutoires d’eaux pluviales, désengorger les réseaux d’assainissement, et assainir les lits des oueds et des cours d’eau.

L’objectif immédiat est de lever les entraves physiques et de résorber les dysfonctionnements recensés, garantissant de la sorte une fluidité optimale dans l’évacuation des flux hydriques et l’atténuation du danger de crues soudaines.

Une coordination intersectorielle renforcée

Cette vaste opération de terrain fait suite directe aux directives émises par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, lors de sa dernière réunion de coordination tenue avec l’ensemble des walis de la République.

Le premier responsable du secteur a insisté sur la nécessité absolue de parfaire la préparation opérationnelle, ciblant en priorité les zones géographiques vulnérables et hautement exposées aux risques d’inondations.

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Dans ce sillage, les réunions de concertation se succèdent à un rythme soutenu dans les wilayas, associant les différents corps de métier, directions techniques et agences concernées.

Ces conclaves locaux permettent d’évaluer en temps réel l’état de préparation, d’identifier avec précision les points noirs névralgiques, de calibrer les schémas d’intervention d’urgence et de mobiliser les contingents de ressources humaines et matérielles requis.

Ces mesures s’inscrivent de plain pied dans la doctrine de gestion proactive prônée par le gouvernement, visant à affermir l’autonomie et l’efficacité opérationnelle des collectivités territoriales, tout en plaçant la préservation des vies humaines et des biens des citoyens au cœur des priorités nationales.

Leçons du passé et impératif de vigilance

Il convient de souligner que si ces mesures d’anticipation avaient déjà été en grande partie activées l’année dernière à pareille époque, l’avènement de l’automne avait néanmoins mis en lumière d’importantes failles opérationnelles.

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Des crues diluviennes avaient frappé de plein fouet plusieurs wilayas, à l’instar de Relizane et de la capitale Alger, occasionnant des dégâts matériels considérables. C’est précisément pour éviter la récurrence de tels scénarios que la barre a été placée plus haut cette saison.