Intempéries en Algérie : voici les routes toujours bloquées à la circulation ce jeudi 16 avril

Les conséquences des récentes intempéries ayant affecter l’Algérie restent visibles sur le réseau routier. Plusieurs axes demeurent fermés en raison de l’accumulation de neige et de la montée des eaux, a indiqué ce jeudi la Gendarmerie Nationale à travers son portail officiel Tariki.

Dans les wilayas de Bouira et Tizi Ouzou, la route nationale n°33 reste fermée au niveau d’Assoul, dans la commune d’Aït Boumehdi, à cause des importantes chutes de neige. Le même axe reste également inaccessible entre Lakoukar (commune de Bechloul) et Tikjda (commune d’El Asnam).

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À Blida, la route wilayale n°110 reste coupée au niveau de Ben Hamdane, dans la commune de Ben Khelil, en raison de la montée des eaux. Les autres axes routiers restent ouverts et accessibles à la circulation.

Cette amélioration progressive du temps marque une respiration après une séquence météorologique particulièrement agitée, même si la vigilance reste de mise dans plusieurs régions du pays.

Météo Algérie : quelles sont les prévisions pour ce jeudi 16 avril ?

Après plusieurs jours marqués par des perturbations intenses, la météo en Algérie affiche une accalmie progressive ce jeudi 16 avril. Le soleil refait surface dans de nombreuses régions du pays, même si quelques zones continuent de composer avec des passages nuageux et des conditions encore instables par endroits.

Les services météorologiques annoncent un ciel changeant sur les régions nord, allant de nuages bas à un temps globalement dégagé. Ce jeudi, la majorité des wilayas du nord profitent d’un ensoleillement plus franc, ce qui marque une nette amélioration par rapport aux derniers jours.

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Toutefois, l’extrême est du pays enregistre encore quelques passages nuageux en matinée, accompagnés de faibles pluies localisées. Les conditions s’améliorent progressivement dans l’après-midi, notamment sur les wilayas orientales, où le ciel tend vers plus de stabilité.

Les températures restent douces pour la saison. Elles oscillent entre 16 et 26 degrés sur les régions nord et atteignent 20 à 32 degrés dans le sud, où la chaleur s’installe plus nettement. Côté mer, les services météorologiques signalent une mer globalement peu agitée à calme sur l’ensemble du littoral, ce qui favorise une reprise progressive des activités maritimes.

Alerte météo en Algérie : perturbations locales et vigilance sur l’est du pays

Malgré cette amélioration générale, les services de Météo Algérie maintiennent une vigilance sur certaines wilayas de l’est. Ils annoncent des pluies accompagnées d’orages et des vents soutenus sur plusieurs zones.

Les wilayas d’El Tarf, Annaba, Souk Ahras et Guelma restent concernées par des précipitations orageuses. Dans le même temps, les vents forts touchent Tébessa, Khenchela, Tamanrasset et In Guezzam. Ces conditions imposent une prudence accrue, notamment sur les axes routiers exposés.

Les mêmes services signalent également des tempêtes de sable sur Tamanrasset et In Guezzam, un phénomène fréquent dans ces régions sahariennes, mais qui réduit fortement la visibilité et complique les déplacements.