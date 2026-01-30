Intempéries en Algérie : quels sont les dégâts enregistrés par la Protection civile ?

Les services de la Protection civile ont enregistré, jusqu’à 13h ce vendredi, une série d’interventions à travers plusieurs wilayas du pays, suite aux fortes perturbations météorologiques ayant affecté de larges régions de l’Algérie.

Selon le bilan communiqué, ces intempéries ont principalement causé des dégâts matériels, sans qu’aucune perte humaine ne soit à déplorer. Les interventions ont concerné des effondrements partiels, des chutes d’arbres, ainsi que des pannes liées aux réseaux électriques.

Dans la wilaya de Tipaza, les unités de la Protection civile sont intervenues dans la commune d’Aïn Tagourait après une fuite d’eau provenant d’un réservoir, causée par des fissures dans le béton, représentant un risque de glissement de terrain pour les habitations voisines.

La wilaya d’Alger a connu une activité particulièrement soutenue, avec la chute d’arbres dans plusieurs communes, notamment Heraoua, Bab Ezzouar, Chéraga et Ouled Fayet. Des câbles électriques sont également tombés, tandis qu’un mur d’immeuble s’est partiellement effondré à Bordj El Kiffan.

Les vents violents ont aussi provoqué la chute d’arbres et de branches sur les lignes électriques dans les wilayas de Médéa et Tissemsilt. À Mila, une partie d’une maison de plain-pied s’est effondrée dans la mechta Oum Et-Toboul après la chute d’un arbre.

À Aïn Témouchent, un éboulement rocheux dans la commune de Oulhaça El Gheraba a entraîné l’effondrement partiel du toit et des murs d’un logement dans la zone de Souk El Ithnine.

Par ailleurs, les équipes de la Protection civile ont procédé à des opérations de pompage des eaux pluviales dans les wilayas de Relizane, Skikda et El Tarf, notamment dans des sous-sols de maisons de jeunes et devant des habitations. Des poteaux d’éclairage public sont également tombés à Biskra et Bordj Bou Arreridj, tandis que les unités d’Annaba, Jijel et Chlef poursuivent l’évacuation des débris afin d’assurer la sécurité des citoyens et la fluidité de la circulation.

Vents violents : plusieurs wilayas placées en vigilance orange

Après trois jours consécutifs d’intempéries marqués par des rafales dépassant localement les 120 km/h, l’Office national de la météorologie (ONM) a émis, ce vendredi, de nouvelles alertes météo de niveau II (orange) concernant plusieurs régions du pays.

Les wilayas de Ghardaïa, Ouled Djellal, El M’Ghair, Touggourt, le nord de Ouargla, El Oued et Biskra sont concernées par de forts vents de secteur ouest à nord-ouest, avec des vitesses estimées entre 60 et 70 km/h, pouvant atteindre ou dépasser 80 km/h en rafales, accompagnées de soulèvements de sable réduisant fortement la visibilité. Cette alerte est valable le samedi 31 janvier, de 09h00 à 21h00.

D’autres régions de l’Est du pays, à savoir Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela et Tébessa, seront également touchées par des vents violents du samedi 31 janvier à 06h00 au dimanche 1er février à 06h00. Les rafales pourraient atteindre 100 à 110 km/h, notamment sur les zones côtières.

Une troisième alerte concerne les wilayas de Tipaza, Blida, Médéa, Alger, Boumerdès, Bouira, Tizi Ouzou, Béjaïa, Laghouat, Djelfa et M’Sila, où les vents souffleront de 60 à 70 km/h, avec des pointes pouvant atteindre 90 à 100 km/h, accompagnées de tempêtes de sable sur les Hauts Plateaux.

Pluies torrentielles attendues dans plusieurs régions

En parallèle aux vents violents, l’ONM a également placé plusieurs wilayas en vigilance orange pluie. Les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras sont concernées par des précipitations pouvant atteindre 50 mm, du samedi 31 janvier à 06h00 au dimanche 1er février à 06h00.

D’autres wilayas, dont Tipaza, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Bouira, Médéa et Aïn Defla, connaîtront des pluies comprises entre 20 et 30 mm le samedi 31 janvier, de 03h00 à 15h00.

Enfin, des pluies sont également prévues dans les wilayas de Mostaganem, Mascara, Saïda, Relizane, Tissemsilt et Tiaret, du vendredi 30 janvier à 18h00 au samedi 31 janvier à 03h00.

Face à cette situation, les autorités appellent les citoyens à la vigilance, à éviter les déplacements non nécessaires et à respecter les consignes de sécurité émises par les services compétents.