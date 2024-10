Intempéries en Algérie : plusieurs wilayas touchées par les inondations

Le mauvais temps fait son retour! Depuis quarante-huit heures, plusieurs wilayas subissent de fortes intempéries. Une situation qui a nécessité des opérations de sauvetage menées par les pompiers. Ce dimanche, à trois heures de l’après-midi, la direction de la Protection civile a communiqué sur l’état général des interventions réalisées dans les zones touchées par les inondations.

Les pluies torrentielles ont engendré des situations difficiles dans plusieurs communes. À Brida, située à Laghouat, l’eau de pluie a été pompée de divers quartiers pour minimiser les dégâts. De même, dans la wilaya de Djelfa, les pompiers ont intervenu pour évacuer l’eau accumulée, permettant un retour progressif à la normale. Les secours se sont également activés dans la commune de M’sila, où une maison du quartier Demed a nécessité l’évacuation des eaux pluviales.

Intempéries : la wilaya de Naâma de nouveau touchée

À Naâma, des opérations similaires se sont déroulées dans divers quartiers, notamment à Ain Ben Khalil. À Oued Khabaz, deux voitures ont été dégagées sans faire de victimes. Et ce, malgré des moments de tension souvent liés aux fortes intempéries. Les secours ont répondu à de nombreuses demandes d’assistance, notamment à Al-Khadim, où une maison a été également touchée par les inondations.

Les autorités appellent à la solidarité et à la responsabilité des citoyens pour faire face à la dureté des éléments. D’autant plus que les prévisions météorologiques annoncent la poursuite de ces intempéries. La sécurité de la population demeure la priorité, et chaque effort est nécessaire pour surmonter ces épreuves.

L’Office National de Météorologie émet une nouvelle alerte météo

Du côté de la météo, le Bulletin Météorologique Spécial (BMS) émis par l’ONM, annonce que des averses de pluie parfois orageuses sont susceptibles de se poursuivre jusqu’à lundi. La vigilance est davantage accrue dans les wilayas de Saida, Sidi Bel Abbès, Naama, El Bayadh, Tiaret, Laghouat et Djelfa. Là aussi, des quantités de pluie comprises entre 20 et 40 mm sont anticipées.

Les wilayas de Chlef, Tissemsilt, Ain Defla et Médéa seront également concernées. Les précipitations pourraient même dépasser les 40 mm localement. D’autres régions touchées incluent Tipaza, Blida, Alger, Boumerdès et Bouira, où des pluies sont attendues de dimanche à 18h00 jusqu’à lundi à 6h00.

Face à ces événements climatiques extrêmes, la direction générale de la Protection civile encourage la population à rester vigilante. Les interventions d’urgence, bien que efficaces, soulignent la nécessité de préparer des plans d’évacuation pour les zones les plus exposées. Les réalités climatiques imposent une réévaluation des infrastructures, surtout dans les lieux susceptibles d’être touchés par des inondations.

