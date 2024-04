Intempéries en Algérie : Plusieurs routes fermées à cause des chutes de neige la

Les autorités de la gendarmerie nationale ont annoncé aujourd’hui, vendredi, une liste de routes fermées dans plusieurs wilayas en raison des récentes intempéries. Selon les informations relayées sur leur page officielle « Tariki », les routes bloquées en raison de l’accumulation de neige dans la wilaya de Tizi Ouzou sont les suivantes : la route nationale numéro 30 au niveau de la région de Nizi N’Koulane dans la commune d’Iboudrarène, la route nationale numéro 33 au niveau de la région d’Assoul dans la commune d’Aït Boumahdi est également fermée, ainsi que la route nationale 100 reliant les communes de Ouadhia et Beni Douala au niveau du village de Taqemount, en raison de glissements de terrain et de l’effondrement de la route.

Dans la wilaya de Bouira, l’accumulation de neige a entraîné la fermeture de la route nationale 33 reliant les communes de Bouira et Ouacif (Tizi Ouzou), précisément au niveau des régions de Tikjda et Ikoukar dans la commune de Bechloul, ainsi que la route nationale 15 reliant les communes de Bouira et Tizi Ouzou, précisément au niveau de la région de Koul Tirourda à Aïn El Zbaida dans la commune d’Agbalo. Les autres routes restent ouvertes à la circulation.

Les autorités de la gendarmerie nationale conseillent également aux usagers de la route de faire preuve de prudence et de vigilance.

Mobilisation pour la sécurité routière

Face à la fermeture de plusieurs routes dans différentes régions du pays en raison des conditions météorologiques extrêmes, les autorités de la gendarmerie nationale appellent à une vigilance accrue de la part des usagers de la route.

Les chutes de neige abondantes et les glissements de terrain ont rendu plusieurs routes impraticables, mettant en danger la sécurité des automobilistes. Il est donc primordial pour chacun de prendre les précautions nécessaires avant d’entreprendre un déplacement, en consultant les informations sur l’état des routes et en évitant les trajets potentiellement dangereux.

La sécurité routière est l’affaire de tous, et il est essentiel de respecter les consignes des autorités en matière de circulation, notamment en cas de conditions météorologiques défavorables.