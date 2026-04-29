Intempéries en Algérie : plus de 30 wilayas sous la menace des pluies ce mercredi 29 avril

La perturbation météo qui s’est installée depuis hier soir continue de balayer une large partie du territoire. Ce mercredi 29 avril, le temps reste fortement instable, avec des pluies persistantes, des orages et des rafales de vent qui concernent désormais plus d’une trentaine de wilayas. La situation s’inscrit dans la continuité d’un épisode pluvieux marqué, sous la surveillance des services de l’Office national de la météorologie.

Selon les prévisions météorologiques, les pluies orageuses touchent un large couloir allant du nord du pays jusqu’au nord du Sahara. Plusieurs wilayas enregistrent des précipitations parfois soutenues, accompagnées d’une activité électrique marquée.

Dans l’ouest et les Hauts Plateaux, Mascara, Tiaret, Saïda, El Bayadh et Laghouat figurent parmi les zones exposées. Plus au sud, Ghardaïa, El Meniaa, Timimoun et Adrar subissent également les effets de cette perturbation.

Alerte météo en Algérie : fortes pluies attendues ce mercredi

Le centre du pays n’échappe pas à cette dégradation. Médéa, Tissemsilt, Aïn Defla, Tipaza, Chlef et Bouira enregistrent des pluies régulières, tout comme Alger et les wilayas côtières.

Sur le littoral et dans les régions de l’est, l’instabilité s’intensifie. Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda et Annaba connaissent des épisodes orageux parfois soutenus. À l’intérieur, Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras restent également concernés.

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Les wilayas des Hauts Plateaux, comme Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela et Tébessa, figurent aussi parmi les zones à risque, avec des cumuls de pluie localement importants.

Cette configuration traduit une perturbation étendue, qui gagne progressivement de nouvelles régions au fil des heures.

Vigilance « jaune » : vents violents prévus ce 29 avril

En parallèle des précipitations, des vents forts accompagnent cet épisode sur plusieurs wilayas. Ces rafales concernent notamment Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arreridj et Tébessa.

Le centre du pays reste également exposé, avec des vents attendus sur Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Tipaza, Chlef, Aïn Defla et Médéa. Dans le sud, In Salah, Tamanrasset et Illizi enregistrent aussi des rafales parfois soutenues.

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Alerte vents violents : qu’en est-il du sud du pays ?

Dans le Grand Sud, la situation se complique avec l’arrivée de vents violents accompagnés de soulèvements de sable. Timimoun, Adrar, In Salah, Tamanrasset et El Meniaa enregistrent des conditions parfois difficiles.

La visibilité risque de chuter brutalement dans ces régions, ce qui peut impacter fortement la circulation et les activités en extérieur.

Pour l’heure, aucune amélioration franche ne se dessine à court terme, laissant place à une météo encore agitée sur une grande partie du pays.

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