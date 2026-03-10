Intempéries en Algérie : pluie, neige et rafales jusqu’à 90 km/h, les alertes météo de ce 11 mars

Une importante perturbation atmosphérique touche plusieurs régions d’Algérie depuis mardi et continue d’influencer les conditions météo ce mercredi 11 mars. Pluies soutenues, chutes de neige sur les reliefs et vents violents dans certaines zones du sud composent ce nouvel épisode météo. Les services de l’Office national de la météorologie (ONM) maintiennent d’ailleurs plusieurs bulletins météorologiques spéciaux (BMS) toujours en cours de validité.

Depuis hier, les premières manifestations de cette dépression concernent plusieurs wilayas du nord du pays. Des pluies parfois soutenues ont arrosé Alger, Tipaza, Blida, Médéa, Djelfa et Laghouat.

Selon les prévisions météorologiques, ces précipitations continuent d’affecter plusieurs régions ce mercredi. Les cumuls de pluie oscillent généralement entre 20 et 40 mm, avec des quantités pouvant localement atteindre ou dépasser les 50 mm dans certaines zones.

D’autres wilayas restent également concernées par ces précipitations, notamment Chlef, Boumerdès, Tiaret, Tissemsilt et Aïn Defla. Cette situation peut entraîner des ruissellements importants dans certaines zones urbaines ou sur les axes routiers.

Alerte météo en Algérie : la neige s’invite sur plusieurs reliefs

Avec la poursuite de la perturbation, la neige fait également son retour sur plusieurs reliefs du pays. Depuis la soirée de mardi et durant la journée de mercredi, des chutes de neige concernent les zones situées à partir de 1000 à 1100 mètres d’altitude. Les wilayas de Saïda, Tiaret, El Bayadh, Tissemsilt ou encore le nord de Laghouat figurent parmi les régions les plus exposées à cet épisode neigeux. L’épaisseur attendue varie généralement entre 5 et 15 cm.

Dans l’ouest du pays, notamment à Tlemcen, Naâma et Sidi Bel Abbès, les accumulations pourraient atteindre entre 10 et 20 cm sur les hauteurs. Ces conditions météorologiques hivernales pourraient compliquer la circulation sur plusieurs routes de montagne, selon le BMS de Météo Algérie.

Vigilance météo en Algérie : alerte vents violents dans ces wilayas

La perturbation s’accompagne également de vents violents dans certaines wilayas du sud-ouest. Les régions de Béchar, Béni Abbès et l’est de Tindouf subissent depuis mardi soir des rafales particulièrement soutenues. Selon l’ONM, les vents soufflent du nord à nord-est avec des vitesses comprises entre 60 et 70 km/h. Les rafales peuvent atteindre ou dépasser localement les 80 à 90 km/h. Le bulletin météorologique spécial concernant ces vents violents reste en vigueur jusqu’à aujourd’hui mercredi à 21 heures.

Par ailleurs, les modèles météorologiques indiquent que cette dépression restera active sur les régions ouest du pays, notamment dans le nord et le sud-ouest. Des pluies éparses devraient également concerner les oasis et certaines zones du nord du Sahara. Dans la continuité de cette situation, les wilayas de Ghardaïa et Timimoun pourraient enregistrer des précipitations notables dans la journée de jeudi.

Prévisions météo en Algérie : nouvelle vague de froid attendue la semaine prochaine

Les prévisions météorologiques à plus long terme annoncent déjà un nouvel épisode notable. À partir du dimanche 15 mars, une dépression très active en provenance du nord de l’Europe pourrait atteindre les régions nord du pays.

Ce système devrait provoquer des pluies abondantes et des chutes de neige importantes sur de nombreux reliefs intérieurs, aussi bien dans l’ouest que dans le centre et l’est du pays. Les températures devraient également chuter, installant un temps particulièrement froid jusqu’au jeudi 19 mars.

Les prévisions évoquent ensuite une amélioration progressive des conditions météorologiques à partir de jeudi prochain, avec un retour graduel à une situation plus stable dans plusieurs wilayas.