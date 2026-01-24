Intempéries en Algérie : Neige et inondations paralysent plusieurs axes routiers

Les récentes perturbations météorologiques qui ont touché plusieurs régions du pays ont lourdement impacté le réseau routier. Entre fortes chutes de neige en altitude et crues d’oueds dans les plaines, la circulation est actuellement coupée sur plusieurs axes stratégiques reliant le centre, l’est et l’ouest du pays.

Le relief montagneux est le plus durement touché par le manteau blanc. Selon les services de la Gendarmerie Nationale, le trafic est totalement interrompu sur la Route Nationale n°33, un axe vital reliant les wilayas de Tizi Ouzou et de Bouira.

À Tizi Ouzou, la circulation est à l’arrêt complet au niveau de la zone d’Asoul, dans la commune d’Aït Boumehdi. À Bouira, le blocage se situe dans la zone d’Ikoukar (commune de Bechloul), où l’accumulation de neige rend tout passage impossible pour les véhicules.

Dans les régions du Centre, de l’Ouest et des Hauts Plateaux, c’est la montée des eaux qui dicte sa loi. Plusieurs oueds sont sortis de leur lit, isolant certaines localités :

Jelfa : La circulation est coupée sur la RN 01A reliant Jelfa à Laghouat, précisément au niveau du pont de Oued El Mit (Hassi Bahbah).

Blida : Le chemin wilaya CW 110 vers Tipaza est impraticable au niveau du centre Ben Hamdani (commune de Ben Khelil).

Relizane : Le débordement des eaux a provoqué la fermeture du CW 52 vers Mostaganem, au niveau du douar Es-Salhia (Beni Zentis).

L’extrême Ouest n’est pas épargné par les conditions hivernales. À Tlemcen, la circulation est interrompue sur la RN 22 reliant Terni à Sebdou, particulièrement au niveau du village de Tell Terni.

Alerte Météo : la neige attendue sur plusieurs wilayas, la prudence est de mise

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis, ce samedi 24 janvier 2026, un Bulletin Météorologique Spécial (BMS) annonçant des chutes de neige significatives sur les hauteurs du pays. Pour les wilayas de Blida, Médéa, Bouira, Tizi Ouzou et Béjaïa, l’alerte débute ce samedi à partir de 18h00 et restera en vigueur jusqu’au dimanche 25 janvier à midi. Les prévisions font état d’une épaisseur de neige comprise entre 05 et 10 cm, touchant principalement les reliefs situés entre 1000 et 1100 mètres d’altitude.

Cette offensive hivernale concerne également de plein fouet les Hauts-Plateaux du Centre et du Sud-Ouest. Dans les wilayas de Naâma, Tiaret, Tissemsilt, Saïda, le nord d’El Bayadh, Laghouat et Djelfa, les flocons ont déjà commencé à tomber depuis ce matin (09h00). Les services météo prévoient une accumulation similaire de 05 à 10 cm, avec une validité de l’alerte s’étendant jusqu’à demain midi. Ces conditions climatiques marquent un renforcement de l’activité hivernale sur les zones montagneuses de l’intérieur du pays.

Vigilance accrue dans l’Ouest et conseils de sécurité

L’Ouest du pays n’est pas en reste, avec une situation particulièrement marquée pour les wilayas de Tlemcen et Sidi Bel Abbès. Pour ces régions, l’alerte est maintenue en continu jusqu’au dimanche 25 janvier à 12h00. Les chutes de neige y seront plus denses, avec des épaisseurs attendues variant entre 05 et 15 cm sur les sommets dépassant les 1000 mètres. Cette accumulation plus importante pourrait rendre les axes routiers de ces wilayas plus difficiles d’accès, notamment les cols de montagne.

Face à ces perturbations, les autorités et l’ONM lancent un appel pressant à la vigilance, en particulier pour les usagers de la route. Il est vivement conseillé aux automobilistes d’anticiper leurs déplacements, de réduire leur vitesse et de respecter scrupuleusement les distances de sécurité. Les conditions de circulation risquent d’être périlleuses en raison du verglas et de la visibilité réduite. La plus grande prudence est recommandée, surtout lors de la conduite nocturne sur les tronçons de haute altitude.