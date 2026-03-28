Intempéries en Algérie : la Protection civile intervient pour secourir 11 personnes après la montée

Selon un bilan établi jusqu’à 23h00 dans la soirée d’hier, les services de la Protection civile ont mené plusieurs interventions à la suite des intempéries ayant affecté les wilayas de Béchar et de Béni Abbès. Ces perturbations ont été marquées principalement par une montée du niveau des eaux des oueds ainsi que par des infiltrations d’eaux pluviales.

Dans la wilaya de Béchar, les équipes de secours sont intervenues dans deux zones distinctes. À Hassi Houari, à proximité d’une cimenterie, quatre personnes ont été secourues après s’être retrouvées piégées par la crue d’un oued. Dans une autre intervention, sept personnes ont été prises en charge dans un nouveau quartier, également touché par la montée des eaux. Aucune perte humaine n’a été enregistrée dans ces deux opérations.

Dans la wilaya de Béni Abbès, plus précisément dans la commune d’Ouled Khodeir, les services compétents ont procédé à des opérations de pompage des eaux de pluie ayant infiltré plusieurs locaux commerciaux dans la zone de Ksar Ouled Rafaa, à la suite des précipitations enregistrées dans la région.

Les services de la Protection civile restent mobilisés et en état d’alerte afin de faire face à toute éventualité. Ils appellent les citoyens à la vigilance, notamment à proximité des oueds et dans les zones sujettes à l’accumulation des eaux.

De fortes pluies orageuses attendues dans plusieurs régions

Dans ce contexte, l’Office national de la météorologie a émis, ce samedi, une alerte faisant état de précipitations orageuses parfois intenses sur de nombreuses wilayas du pays. Classée au niveau 1 de vigilance, cette alerte prévoit des pluies à partir de 15h00 jusqu’à 21h00.

Les wilayas concernées dans le nord sont notamment Alger, Tipaza, Tizi Ouzou, Boumerdès, Bouira, Blida, Médéa, Sétif, Djelfa et Tissemsilt.

D’autres régions sont également placées sous surveillance, parmi lesquelles Bordj Bou Arréridj, Béjaïa, M’sila, Tiaret, Mila, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Souk Ahras, Tlemcen, Constantine, Skikda, Jijel, El Tarf, Batna et Annaba.

À l’ouest et au centre, les wilayas de Relizane, Chlef, Mostaganem, Saïda, Mascara, Oran, Sidi Bel Abbès, Aïn Defla et Aïn Témouchent sont aussi concernées.

Enfin, le sud du pays n’est pas épargné, avec des pluies attendues à Laghouat, In Guezzam, Tamanrasset, Djanet, Illizi et Adrar.

Face à la persistance de ces conditions météorologiques instables, les autorités appellent les citoyens à faire preuve de prudence, en particulier lors des déplacements. Il est notamment recommandé d’éviter les abords des oueds et les zones à risque d’inondation, ainsi que de respecter les consignes de sécurité émises par les services compétents.