Intempéries en Algérie : des routes bloquées dans 2 wilayas

La pluie n’est malheureusement pas que synonyme de journée cosy et de chocolat chaud, elle engendre souvent des incidents amers. Comme ça a été le cas cette année, et ce, dès les premiers jours de l’automne où plusieurs wilayas dont la capitale ont connu des inondations.

Nous sommes habitués à l’embouteillage dès les premières gouttes de pluie. Cependant, les averses de cette année ont causé bien plus qu’un simple encombrement de véhicules qui bloque la circulation. En effet, il y a eu des inondations entraînant la fermeture des routes un peu partout en Algérie.

Il y a même eu l’effondrement d’un mur à Tipaza à cause des inondations. Les pluies s’intensifient et le bilan s’aggrave sachant que les services de Météo Algérie ont indiqué, aujourd’hui dans un bulletin météo spécial (BMS), la poursuite des fortes précipitations dans pas moins de 23 wilayas du nord du pays.

Routes barrées à cause des averses

Le Centre d’information et de coordination de la circulation routière de la Gendarmerie nationale a indiqué, ce dimanche 07 novembre sur sa page Facebook officielle « Tariki », que plusieurs routes sont barrées à cause des fortes pluies de ces derniers jours.

À l’instar de la route wilayale 18 reliant la commune d’Oued Es Salam et le village d’Oued Ziane et Toumiat de la wilaya de Relizane. Raison pour laquelle l’équipe régionale de la Gendarmerie nationale œuvre pour faciliter la circulation, notamment en transférant la circulation vers la route communale reliant la commune d’Oued Es Salam et le village de Sedjerara.

La wilaya de Chlef a également vu sa route wilayale 44 barrée. Cette dernière relie les deux communes d’Abou El Hassen et Talassa, et ce, à cause de l’élévation du niveau de la vallée. Les mêmes services mettent en garde et appellent à la prudence, surtout sur la route wilayale 87 à l’entrée de la commune de Taougrite.

La prudence est de rigueur

Les utilisateurs de l’autoroute Est-Ouest doivent également être prudents en passant par Khemis Miliana à cause du brouillard très dense. Les services de la Gendarmerie nationale appellent à la prudence compte tenu des éventuels accidents dangereux de la route à cause des fortes pluies.

Il est important d’adapter sa conduite à la situation météorologique et aux intempéries ; diminuer la vitesse et augmenter la distance de sécurité entre les véhicules.