Intempéries en Algérie : des incidents matériels enregistrés dans plusieurs wilayas

Plusieurs wilayas du pays ont été touchées, aux premières heures de la matinée de ce samedi, par une série d’incidents provoqués par les perturbations météorologiques, marquées notamment par de forts vents. Ces conditions ont entraîné la chute d’arbres, de poteaux électriques et de panneaux de signalisation, ainsi que l’effondrement de certains murs, sans enregistrer de pertes humaines dans la majorité des cas, selon les services de la Protection civile.

Dans la wilaya de Boumerdès, les communes de Beni Amrane, Tidjelabine, Isser, Naciria et Zemmouri ont enregistré plusieurs interventions. Des arbres sont tombés sur les routes nationales n°5, 12 et 24, perturbant la circulation. Deux poteaux électriques se sont également effondrés. Par ailleurs, la chute d’un panneau de signalisation sur un véhicule a causé des blessures à une personne au niveau de la jambe, entraînant la fermeture de la route dans les deux sens.

À Alger, les intempéries ont provoqué la chute d’arbres dans les communes de Birtouta et de Kouba, entraînant la fermeture de l’autoroute menant vers Blida, ainsi que le blocage d’un axe routier au niveau du quartier des Anassers.

Circulation perturbée et dégâts limités à des pertes matérielles

Dans la wilaya d’Oran, plusieurs interventions ont été menées dans les communes d’Oran et de Bir El Djir, notamment suite à la chute de branches d’arbres sur des lignes électriques. Une voiture a été endommagée par la chute d’un arbre, sans faire de blessés. Les équipes de la Protection civile sont également intervenues après l’effondrement d’un mur d’enceinte d’immeuble et la chute de poteaux électriques et d’éclairage public dans plusieurs quartiers.

La wilaya de Tiaret a connu, elle aussi, plusieurs incidents, dont la chute d’arbres sur des câbles électriques et des murs d’habitations, ainsi que l’effondrement du mur d’une habitation au quartier Gharaba (ou El Qaraba). Un câble électrique à haute tension est également tombé sur un poste de garde, sans faire de victimes.

Des interventions similaires ont été signalées dans les wilayas de Tissemsilt, Saïda, Tipaza et Blida, où les vents violents ont perturbé la circulation sur plusieurs routes nationales et de wilaya. Les dégâts enregistrés se sont limités à des pertes matérielles.

Enfin, dans la wilaya de Béjaïa, la Protection civile est intervenue dans la commune de Sidi Aïch suite à la chute d’un arbre, sans qu’aucune perte humaine ne soit signalée.