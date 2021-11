Intempéries en Algérie : dernier bilan de la protection civile

Ces derniers temps sont marqués pas les fortes pluies et les intempéries, une saison que l’Algérie vit difficilement à cause des répercussions de ces averses. Inondations, routes bloqués et barrées, le bilan est fait froid dans le dos.

Plusieurs wilayas notamment au nord du pays seront touchées par les fortes précipitations selon le bulletin météo de Météo Algérie, avec 20 wilayas placées en vigilance orage pluie.

La quantité de pluie estimée devrait osciller entre 40 et 60mm côtières, avec la possibilité d’atteindre 80mm aux wilayas côtières.

Les interventions de la Protection civile se multiplient

Les averses d’aujourd’hui ont engendré la fermeture de plusieurs routes un peu partout en Algérie, suite à quoi la Protection civile est intervenu.

Plusieurs opérations d’absorption des eaux de pluie ont été effectuées par les équipes de la PC dans des logements et des immeubles à Tipaza, Bejaïa et Chlef.

Pour la capitale, deux routes sont barrées : la route d’évitement de Cheraga reliant la commune de Baba Hassen et Ouled Fayet, ainsi que la route nationale numéro 11 reliant Staoueli et Bridja.

A Bouira, la route nationale numéro 33 est barrée au niveau de la commune d’El Asnam à cause de la neige.

Le bilan n’a enregistré aucune perte humaine.