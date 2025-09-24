Intempéries en Algérie : circulation bloquée, blessés secourus… voici les routes à éviter 

De fortes précipitations ont frappé plusieurs régions d’Algérie, entraînant des perturbations significatives sur le réseau routier et nécessitant l’intervention répétée des services de sécurité et de la Protection civile.

Ces intempéries, survenues mardi, ont causé la fermeture de certains axes, immobilisé des véhicules et provoqué des incidents matériels et corporels localisés.

Un premier bilan dressé par les autorités fait état de plusieurs interventions pour secourir des personnes et sécuriser les zones affectées.

Intempéries en Algérie : routes coupées et circulation difficile dans plusieurs wilayas

Les fortes pluies ont entraîné la fermeture ou la perturbation de plusieurs axes à travers le pays. Le centre d’information de la circulation de la Gendarmerie nationale a fait état des principaux points de blocage.

Fermeture d’un axe à Ouled Djellal : la route wilayale nº 60 B, reliant Ras El Miad à Besbes, est coupée à la circulation. La montée des eaux de l’oued Djedi a rendu l’axe impraticable.

: la route wilayale nº 60 B, reliant Ras El Miad à Besbes, est coupée à la circulation. La montée des eaux de l’oued Djedi a rendu l’axe impraticable. La circulation s’avère difficile sur la route nationale nº 47 entre El Bayadh et Naâma : la sortie nord de la commune de Chellala connaît des perturbations particulièrement importantes. Le niveau des eaux y a considérablement augmenté.

entre El Bayadh et Naâma : la sortie nord de la commune de Chellala connaît des perturbations particulièrement importantes. Le niveau des eaux y a considérablement augmenté. Prudence requise sur la RN 01 B : les automobilistes circulant entre El Idrissia et Douis doivent faire preuve de la plus grande vigilance. Des équipes y mènent des travaux pour évacuer les boues accumulées par les précipitations.

Interventions de la Protection civile : secours et assistance aux victimes

La Direction générale de la Protection civile est intervenue à plusieurs reprises à la suite de ces intempéries. Dans la wilaya de Naâma, à Mécheria, ses équipes sont venues en aide à six personnes. Elles étaient à bord d’un véhicule bloqué par la boue dans l’oued El Kerma. Toutes ont été secourues dans de bonnes conditions.

Par ailleurs, un incident plus grave s’est produit à Aïn Séfra, dans la même wilaya. Un mur d’une habitation au premier étage d’un immeuble, situé dans le quartier de Soummam, s’est effondré.

Cet effondrement a fait cinq blessés. Parmi les victimes figure une sexagénaire souffrant de douleurs au dos et une autre personne en état de choc. Les secours ont transféré les blessés vers l’hôpital local. Par ailleurs, les équipes de la Protection civile ont extrait un autre véhicule de l’oued Harmel dans la commune de Sfissifa. Les trois personnes à bord sont saines et sauves.

Infiltration d’eau, effondrement d’une maison… des dégâts matériels localisés dans l’est du pays

D’autres wilayas ont subi les conséquences de ces intempéries. À Tébessa, dans la commune d’Ouïenet, les équipes de la Protection civile sont intervenues pour pomper l’eau qui s’était infiltrée dans une maison du quartier Es-Saada. Une opération similaire a été nécessaire dans un logement du village d’El Mesloula.

En outre, dans la wilaya de Mila, plus précisément dans la commune de Mechira, des parties de la toiture d’une maison se sont effondrées au village de Khesray Saâdoun. Aucune victime n’a été signalée dans cet incident.

La chute d’un arbre fait un blessé à Naâma, 4 personnes secourues après la libération d’un véhicule ensablé

La Protection civile a publié un nouvel état des lieux ce mercredi matin à huit heures, faisant suite aux intempéries qui ont continué d’affecter certaines régions. À Naâma, dans la commune d’Aïn Séfra, la chute d’un arbre sur la rue Bouafra Abdelrahman a occasionné un blessé. Les secours ont pris en charge la personne et l’ont transportée vers l’hôpital local.

Par ailleurs, ils ont libéré un véhicule ensablé dans l’oued Deldol, dans la commune de Deldol (wilaya de Djelfa). Le véhicule transportait quatre personnes, qui ont toutes été secourues sans aucune blessure.

Enfin, ces épisodes pluvieux ont maintenu les services de secours en alerte à travers le territoire. Ils interviennent pour sécuriser les axes, porter assistance aux automobilistes en difficulté et gérer les dégâts causés aux habitations.