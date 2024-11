Intempéries : Alger, Béjaïa et d’autres wilayas sous les eaux

Les récentes précipitations abondantes ont provoqué des inondations dans plusieurs communes algériennes, entraînant des perturbations majeures dans plusieurs wilayas, dont Alger, Béjaïa, Tébessa, Oran, Chlef, Mascara et Mostaganem. Face à cette situation, la Protection civile a multiplié les interventions, assurant le secours des citoyens et la sécurisation des infrastructures routières.

À Alger, les intempéries ont endommagé plusieurs communes, notamment Bab Ezzouar, Dar El Beida, et Birtouta. Les fortes pluies ont provoqué des accumulations d’eau sur les routes, rendant la circulation difficile et perturbant les activités quotidiennes des habitants.

Dans certaines zones, les véhicules se sont retrouvés coincés, et les agents de la Protection civile ont dû intervenir pour évacuer l’eau et rétablir la circulation.

Ils ont dégagé des obstacles naturels, notamment des rochers qui bloquaient l’accès sur la route nationale 9, permettant ainsi la reprise de la circulation.

Quant à la route nationale 24, au niveau de la zone d’Artizana à Bordj El Kiffan, l’inondation a causé l’arrêt complet du tramway.

L’eau et la boue ont submergé les voies, ralentissant considérablement le trafic dans les deux directions entre Bordj El Kiffan et Bordj El Bahri.

Opérations de sauvetage à Tébessa et Bejaia

La wilaya de Béjaïa a également été sévèrement affectée. À Abou Daou, les équipes de la Protection civile ont extrait un véhicule bloqué dans un drain d’eau de pluie.

Elles ont également assaini les eaux de pluie dans des quartiers sensibles, notamment dans la cité des 140 logements à Sidi Ali Lebhar et à Bouledjloul, où elles ont inondé les garages souterrains.

Ces efforts visaient à prévenir les dommages matériels et à assurer la sécurité des résidents.

À Tébessa, une intervention remarquable a eu lieu dans la commune de Laakla, où deux hommes, âgés de 45 et 50 ans, se sont retrouvés bloqués dans un véhicule emporté par les eaux dans le lit de l’oued, au lieu-dit Satih Kantiss.

L’intervention rapide de la Protection civile a permis de les secourir vers 21h30, les mettant à l’abri sans dommages corporels.

Prévenir les risques et sécuriser les infrastructures

Malgré les difficultés engendrées par ces intempéries, aucun dégât humain n’a été signalé jusqu’à présent. Les autorités continuent de surveiller la situation de près et sont prêtes à intervenir en cas de besoin pour assurer la sécurité des citoyens.

La Protection civile rappelle aux automobilistes et aux habitants des zones à risque de rester vigilants, de limiter leurs déplacements dans les zones inondées et de respecter les consignes de sécurité.

Ces inondations mettent en lumière la nécessité d’un renforcement des infrastructures de drainage dans les villes et les zones périurbaines, pour mieux faire face aux épisodes pluvieux de plus en plus intenses.