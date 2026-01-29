Intempéries : activation du plan préventif et interventions d’urgence dans plusieurs wilayas

Face aux fortes perturbations météorologiques ayant touché plusieurs régions du pays, les autorités locales ont activé le plan préventif de gestion des risques, conformément aux instructions du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud. Cette mobilisation fait suite à une alerte spéciale émise par l’Office national de la météorologie, annonçant de violentes rafales de vent et des pluies intenses.

Dès l’annonce de ces prévisions, des cellules de veille et de suivi ont été installées au niveau des wilayas concernées. Les moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés afin d’assurer une intervention rapide et efficace en cas de danger. Les équipes de terrain ont ainsi procédé à plusieurs actions préventives et d’urgence, notamment l’enlèvement d’arbres déracinés, l’ouverture des routes obstruées, la sécurisation des zones urbaines et des infrastructures sensibles, ainsi que la protection des personnes et des biens.

Interventions soutenues de la Protection civile

Selon le bilan communiqué par les services de la Protection civile, les intempéries enregistrées entre le 28 et le 29 janvier 2026 ont provoqué une montée des eaux, des chutes d’arbres et de poteaux électriques, ainsi que des effondrements partiels de logements et d’ouvrages dans plusieurs wilayas.

À Relizane, les équipes sont intervenues à Oued Essalem pour évacuer sept familles menacées par la crue de l’oued Mina. L’opération s’est soldée par la perte de 45 têtes de bétail. D’autres interventions ont permis de sauver des familles encerclées par les eaux et d’extraire une personne coincée dans une exploitation avicole à Oued Rhiou.

Dans les wilayas d’Annaba, Skikda, Tipaza, Oran, Mostaganem, Alger, Chlef, Mila, Tlemcen, Tiaret et Tissemsilt, les secours ont enregistré de nombreuses opérations liées à la chute d’arbres et de lignes électriques, à l’effondrement de murs ou de toitures, à des dérapages de véhicules et à l’infiltration des eaux pluviales dans des habitations. Les personnes secourues se trouvent toutes dans un état de santé stable, selon les données disponibles.

Vigilance maintenue et appel à la prudence

Les autorités locales assurent que l’état de vigilance reste maintenu jusqu’à l’amélioration des conditions météorologiques, avec la poursuite de l’application des mesures prévues par le plan anticipatif. Elles appellent également les citoyens à faire preuve de prudence, à respecter les consignes de sécurité et à signaler immédiatement tout danger.

À cet effet, les numéros d’urgence restent opérationnels : la Protection civile (1021), la Sûreté nationale (1548), la Gendarmerie nationale (1055), les services des forêts (1070) ainsi que Sonelgaz (3303) pour toute situation liée aux réseaux énergétiques.

