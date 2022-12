Intelligence artificielle : un Algérien se distingue à Abu Dhabi

Les Émirats arabes unis, notamment Abu Dhabi, a donné le feu vert du lancement de son plus important événement de l’intelligence artificielle de l’année. Notamment, le Abu Dhabi Artificial Intelligence Connect. Se déroulant entre le 12 décembre et le 13 décembre 2022, ce dernier donne rendez-vous aux grands esprits de l’IA pour discuter les contributions de l’intelligence artificielle à l’humanité, mais aussi à l’avenir de l’IA.

Au cours de cet événement, Abu Dhabi a octroyé plusieurs prix à ces lauréats qui se sont distingués parmi plusieurs. Entre scientifique, chercheurs, doctorants, la concurrence a battu son record. Parmi les lauréats qui ont réussi à décrocher un prix lors du Abu Dhabi Artificial Intelligence Connect, un Algérien.

Abu Dhabi Artificial Intelligence Connect : un Algérien se distingue

L’Algérie regorge de talents. Que ce soit dans le domaine artistique, littéraire ou scientifique, les Algériens arrivent toujours à se faire une place. En effet, lors du Abu Dhabi Artificial Intelligence Connect, deux Algériens ont réussi à obtenir un prix parmi plusieurs.

Il s’agit de Imed Allal qui a obtenu le prix de la meilleure Startup lors de cet événement. Exerçant dans le domaine informatique, Imed a réussi à se distinguer grâce à la participation de sa Startup Namla, cette dernière, basée à Paris, est spécialisée dans le développement des solutions informatiques pour les entreprises.

Imed Allal, diplômé de l’université de Beb Ezzouar à Alger, a réussi à décrocher son doctorat dans le domaine de l’intelligence artificielle à Paris. Et ce, avant de se lancer dans le monde professionnel et travailler chez Renault et Mitsubishi. Par ailleurs, selon EL Bilad le docteur Imed Allal ne s’est pas contenté s’occuper son poste au sein de ses deux spécialistes de l’automobile, mais a décidé de lancer, en compagnie de trois autres Algériens dont Rabah Guedrez, sa première startup « Namla ».