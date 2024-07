Intégration des cadres de l’ANP dans l’administration civile : Le MDN fixe les règles

ALGER, 14 juillet 2024 – Une nouvelle ère s’ouvre pour la gestion des secteurs stratégiques en Algérie. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a donné son aval au décret présidentiel n°24-218 du 27 juin 2024, publié au Journal Officiel n°46, qui ouvre la voie au détachement des officiers généraux et des officiers supérieurs vers des postes de haut niveau au sein de l’administration civile publique.

Cette mesure inédite vise à renforcer la gestion des intérêts vitaux du pays, comme le souligne le décret. Les secteurs sensibles verront désormais des compétences militaires de haut rang contribuer à leur pilotage.

Concrètement, les officiers généraux et les officiers supérieurs détachés pourront occuper des postes à responsabilité directe dans les infrastructures essentielles, les équipements techniques et les systèmes nerveux des services vitaux de la société. Leur mission : une implication totale au service de l’intérêt général, pour une gestion optimisée et une meilleure performance des secteurs stratégiques.

La durée du détachement est fixée entre un et trois ans, renouvelable. Pour prétendre à ces fonctions clés, les militaires devront répondre à des critères précis. Nature et niveau de sensibilité du poste, qualifications militaires ou sécuritaires requises : chaque détachement fera l’objet d’une évaluation rigoureuse afin de garantir l’adéquation des profils aux exigences des missions.

Administration civile : vers une gestion plus performante avec les cadres supérieurs de l’armée nationale ?

Durant leur détachement, les officiers resteront soumis à leur statut militaire, tout en se conformant aux règles de l’administration civile publique d’accueil. Leur dévouement à leurs nouvelles missions sera récompensé par le maintien de leur solde militaire, assorti de primes, allocations et autres avantages accordés par l’administration civile.

De plus, “les années de service accomplies par les personnels militaires de carrière et contractuels en position de détachement, sont prises en compte dans le calcul de la durée de service effectif et dans l’ancienneté dans le grade“, précise le décret.

Pour garantir une implication exemplaire et un service de qualité, les officiers détachés feront l’objet d’une évaluation annuelle par l’autorité civile compétente. Un rapport détaillé sera transmis au ministre de la Défense nationale, garantissant un suivi rigoureux de leurs performances. Tout manquement à la discipline ou aux obligations professionnelles fera l’objet d’un signalement immédiat.

Selon le même décret, les structures habilitées du MDN continuent d’assurer l’ensemble des volets liés à l’avancement, aux décorations et à la formation de ces personnels militaires, en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur.

Le décret présidentiel n°24-218 marque un tournant majeur dans la gestion des secteurs stratégiques en Algérie.

L’expertise et le savoir-faire des officiers généraux et des officiers supérieurs, mis au service de l’administration civile, ne manqueront pas de contribuer à une meilleure performance et à une optimisation des ressources dans des domaines essentiels pour le pays.

Cette mesure ambitieuse ouvre la voie à une collaboration étroite entre les sphères militaire et civile, au profit du développement et de la prospérité du pays.