Insuline en Algérie : les stocks sont suffisants pour les 6 mois à venir, rassure Aoun

Le ministre de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun, a déclaré que l’Algérie dispose actuellement d’un stock suffisant d’insuline pour une période de 6 mois. En ce qui concerne plusieurs variétés d’insuline, au niveau des producteurs, et un stock similaire au niveau des centres de distribution.

En effet, lors de sa supervision hier sur le site industriel de la société “Novo Nordisk” à Boufarik, dans la wilaya de Blida, lors du lancement de la première opération d’exportation de stylos à insuline vers l’Arabie saoudite, il a affirmé que ce lot sera exporté en trois étapes et comprendra 2,5 millions de stylos à insuline d’une valeur de 11 millions d’euros. Cette initiative s’inscrit parfaitement dans la politique de diversification de l’économie nationale et de promotion des exportations prônée par le président de la République.

De plus, le ministre a ajouté que pour la première fois, il n’y a pas eu de pénurie de médicaments à base d’insuline en Algérie pendant le mois de Ramadan, grâce aux efforts de tous les producteurs d’insuline, notamment Novo Nordisk et d’autres. Il a souligné que les médicaments à base d’insuline fabriqués en Algérie sont généralement de qualité indiscutable, affirmant qu’aucune pénurie de quelque type d’insuline que ce soit n’a été enregistrée en 2024 et dans les années à venir.

Il a exhorté les responsables de l'entreprise à redoubler d'efforts et à passer à la phase de la qualité et à explorer d'autres marchés extérieurs pour contribuer à réduire la facture d'importation et à promouvoir les exportations.

De son côté, la directrice générale de “Novo Nordisk” Algérie, Malika Drighal, a souligné que le produit national contribue à la souveraineté sanitaire et industrielle de l’Algérie en garantissant la continuité de l’approvisionnement des patients algériens, précisant que la production locale “correspond aux normes de qualité les plus élevées”.