Instructions de Tebboune pour la stabilité des prix des produits de large consommation

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier, le mardi 12 septembre 2023 une réunion du Conseil des ministres, au cours de laquelle des décisions cruciales ont été prises en vue de garantir la disponibilité des produits de large consommation sur le marché national et de prévenir toute spéculation nuisible à la stabilité des prix. Nous vous détaillons ici les mesures essentielles qui ont été annoncées lors de cette réunion.

En effet, le président Tebboune a fermement instruit le ministre de l’Agriculture d’initier des mesures coercitives et rigoureuses pour assainir le secteur agricole. Cette décision vise à remédier aux problèmes de disponibilité des produits de première nécessité sur le marché. Le gouvernement s’engage à garantir l’accessibilité de ces produits essentiels à tous les citoyens.

Le gouvernement continuera de subventionner les prix de plusieurs produits de première nécessité qui sont importés. En outre, il sera interdit d’importer des légumineuses en dehors de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC). Les étapes de fixation des prix de ces produits seront clairement définies pour garantir leur accessibilité à tous.

Dans le but de répondre aux besoins nationaux et de contribuer à la réduction des prix des viandes, l’importation exclusive de viandes rouges et blanches fraîches sera autorisée. Cette mesure vise à stabiliser les prix de ces produits essentiels.

De plus, l’investissement privé dans les chambres froides sera fortement encouragé afin de maintenir un équilibre sur le marché tout au long de l’année. Cette initiative favorisera une disponibilité constante des produits de consommation.

Préservation des produits agricoles et alimentaires

Par ailleurs, le gouvernement prendra des mesures pour acquérir les produits des agriculteurs et les stocker dans des chambres froides. Cette action vise à empêcher la détérioration des produits agricoles et à garantir leur disponibilité. Donc, un stock national stratégique des produits agricoles et alimentaires sera préservé pour faire face à d’éventuelles fluctuations de l’offre et de la demande. Cette mesure garantira une sécurité alimentaire accrue.

Une politique de communication claire sera élaborée pour informer régulièrement les citoyens de la disponibilité des produits de consommation courante. Cette approche vise à éliminer les termes « pénurie » et « spéculation » de la conversation publique, tout en favorisant l’accès aux grandes marques internationales.

Les walis joueront un rôle essentiel en tant que responsables du secteur économique. Ils seront chargés de distinguer entre le stock utilisé dans la chaîne de production et le stockage en vue de la spéculation. Cette distinction contribuera à maintenir la stabilité des prix.

Enfin, pour une gestion plus efficace de l’approvisionnement, des laboratoires seront créés pour fournir des statistiques réelles, précises et régulièrement mises à jour sur la consommation quotidienne des produits de consommation. Cette démarche garantira une meilleure planification et réactivité.