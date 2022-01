InstaView door-in-door, un réfrigérateur pas comme les autres

De nos jours, le réfrigérateur n’est plus un meuble, ou tout simplement une armoire calorifugée où l’on conserve nos aliments. Grâce à l’accélération des avancées technologiques, le réfrigérateur est devenu un marqueur de style de vie, un vecteur de confort et un indice d’une conscience écologique.

Bien consciente de cela, LG Electronics multiplie les innovations, et ne cesse de récolter les récompenses. Le groupe a été notamment récompensé lors du CES Innovation Award, après avoir pu rafler un total de 24 distinctions au plus grand salon professionnel de l’industrie.

La Consumer Technology Association (CTA) récompense à chaque fois la crème des innovations technologiques dévoilées lors du salon professionnel de l’industrie. LG, une fois encore, s’est taillé une part de lion grâce à ses produits performant, spécialement avec ses téléviseurs OLED.

Mais outre les téléviseurs, LG s’est également démarqué grâce à ses réfrigérateurs french-door LG InstaView. Un produit qui révolutionne le concept même de ce meuble, faisant de lui une véritable révolution dans le domaine.

Réfrigérateur InstaView, un modèle particulier

Ce qui rend le modèle InstaView particulier ce sont ses innombrables révolutions de fond, mais aussi de forme. L’exigence de la performance, mais aussi le souci du détail ont permis à LG, en commercialisant ce modèle de réfrigérateur, de frapper un coup fort et de s’imposer comme le meilleur constructeur sur le marché.

Le modèle InstaView door-in-door est doté d’une porte en verre sur laquelle il suffit de toquer deux fois pour découvrir l’intérieur qui va automatiquement s’éclairer, sans avoir à ouvrir la porte. Ce système, outre le fait de permettre d’éviter la déperdition de l’air froid, de mieux conserver les aliments, offre également une considérable économie d’énergie.

Le modèle propose par ailleurs, à l’aide d’un smartphone doté de l’application LG SmartThinQ de régler à distance les paramètres de température de votre réfrigérateur. Quant aux dimensions, LG propose du 835 x 1787 x 734 mm avec une capacité de 458 L. Le modèle InstaView est doté d’un compresseur Inverter Linear Compressor et d’un système de refroidissement Express Freezing.

La crème du HighTech

Quand on parle réfrigérateurs, plusieurs caractéristiques doivent être prises en compte. LG propose, dans son modèle InstaView, la technologie NatureFRESH qui assure une fraicheur à point à vos différents aliments. Avec un contrôle continu de la température, ce frigo garanti des aliments conservés plus frais que jamais.

Outre la technologie NatureFRESH, LG offre aussi la technologie LINEARCooling. Il s’agit du compresseur linéaire LG Inverter qui, en en réduisant les fluctuations de température, garanti aux aliments conservés une apparence fraiche un goût irréprochable.

La technologie DoorColing quant à elle assure, grâce à une ventilation située à l’avant du réfrigérateur, un maintien au frais de tous les aliments. Elle procure plus de 19 % de refroidissement de manière rapide et uniforme. Pour couronner le tout, la technologie FreshZone, avec son nouveau système Moist Balance Crisper, retient de façon optimale, et en suivant le mode que vous voulez, l’humidité en toute circonstance.

Le meilleur pour la fin. Le cœur battant du réfrigérateur InstaView reste sans doute son compresseur LG linéaire Inverter. Silencieux, fiable, durable, économique, mais surtout ses pièces ont une garantie de 10 ans. Toutes ces performances, LG les propose au consommateur algérien avec un prix imbattable de 329.900 DA