Instauration du pass sanitaire : le gouvernement passe à l’action

Les services du premier ministère ont annoncé de nouvelles mesures pour faire face à la propagation de l’épidémie du coronavirus, notamment après la confirmation de deux cas du nouveau variant Omicron. Ces mesures concernent l’instauration du pass sanitaire.

Dans un communiqué rendu public ce samedi 25 décembre 2021, le premier ministère a annoncé l’instauration du passeport vaccinal pour les voyageurs à partir et à destination de l’Algérie. Cette mesure concerne également l’accès à plusieurs lieux et places publiques. Ces décisions ont été prises, selon la même source, au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

En effet, le Gouvernement a décidé d’adopter « une nouvelle démarche, par l’institution d’un pass vaccinal, déjà mis en œuvre pour l’accès aux stades et salles des fêtes et ce, comme condition d’entrée et de sortie du territoire national », lit-on dans le communiqué.

Les lieux concernés par cette mesure

Cette mesure concerne également et l’accès « à certains espaces, lieux et édifices affectés à usage collectif ou accueillant du public où se déroulent les cérémonies, fêtes et manifestations d’ordre culturel, sportif ou festif ».

Il s’agit, dans une première étape, des stades et lieux de déroulement des manifestations et compétitions sportives, des salles de sport, infrastructures sportives et piscines, des espaces et lieux accueillant les rencontres, séminaires et conférences, des salles de cinéma, théâtres, musées et espaces et lieux de spectacles.

Le pass vaccinal sera également exigé dans les espaces et lieux de célébration de cérémonies et événements à caractère national et local, des salles, salons et foires d’exposition, des salles des fêtes et des hammams.