Instabilité des taux de change : l’euro et le dollar face au dinar en Banque et au marché noir

Alors que les tensions géopolitiques se multiplient sur la scène internationale, notamment avec les derniers rebondissements du conflit israélo-iranien, les marchés des devises réagissent avec une sensibilité accrue. Dans ce contexte incertain, la valeur du dollar américain vacille, confirmant une tendance à l’instabilité sur les marchés mondiaux de change. Et l’Algérie n’échappe pas à ces fluctuations.

Au début de cette semaine, le dollar américain avait enregistré un léger recul sur le marché officiel de la Banque d’Algérie ainsi qu’au niveau de la bourse informelle. À l’achat, il s’échange à 130,35 dinars, tandis qu’à la vente, il atteint 130,37 dinars. Bien que cette variation semble minime, elle témoigne d’une nervosité des marchés face aux incertitudes géopolitiques du moment.

De son côté, l’euro fait preuve de stabilité, affichant un taux de 149,52 dinars à l’achat et 149,56 dinars à la vente. La livre sterling continue de se maintenir à un niveau élevé, avec un taux de 174,81 dinars pour l’achat et 174,90 dinars pour la vente. Le dollar canadien, quant à lui, reste stable à des niveaux plus bas atteignant 95,02 dinars à l’achat et 95,05 dinars à la vente sur le marché officiel.

Taux de change des devises en Algérie : qu’en est-il du marché parallèle ?

Sur le marché informel, les écarts se creusent. Le dollar américain se négocie à 226 dinars à l’achat et 230 dinars à la vente, affichant une marge significative par rapport au taux officiel. L’euro, pour sa part, connaît une légère hausse, s’échangeant désormais contre 257 dinars à l’achat et contre 260 dinars à la vente, soit quelques dinars de plus par rapport au début de semaine.

La livre sterling, toujours très prisée, continue de s’apprécier sur le marché parallèle, dépassant la barre symbolique des 300 dinars, avec un cours d’achat fixé à 299 dinars et une vente à 304 dinars. En ce qui concerne le dollar canadien, il s’échange sur le marché noir à 160 dinars à l’achat et 162 dinars à la vente.

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 149,52 149,56 257,00 260,00 Dollar US ($) 130,35 130,37 226,00 230,00 Livre Sterling (₤) 174,81 174,90 299,00 304,00 Dollar CAN ($C) 95,02 95,05 160,00 162,00 Riyal Saoudien (SAR) 34,74 34,75 58,00 60,00

Allocation touristique à 750 euros : voici ce qu’a dit le ministre !

Plus de six mois après le début de l’année, la promesse d’augmenter l’allocation touristique reste toujours en suspens. Annoncée en grande pompe en décembre 2024 par le président de la République, cette mesure peine à voir le jour.

Initialement prévue pour entrer en vigueur dès janvier 2025, la revalorisation de l’allocation touristique, portée à 750 euros pour les adultes et 300 euros pour les mineurs, n’a toujours pas été appliquée. L’attente s’éternise, en particulier à l’approche de la saison estivale, période où de nombreux voyageurs espéraient en profiter.

Face à l’impatience croissante, la députée Nada El Derradji a interpellé le ministre des Finances, Abdelkrim Bouzred, lors d’une séance plénière tenue ce jeudi à l’Assemblée populaire nationale. Le ministre a rappelé que son département n’était pas responsable de la mise en œuvre de cette décision. Selon lui, la gestion de l’allocation touristique relève exclusivement des prérogatives de la Banque d’Algérie.

« Le ministère a rempli ses obligations en préparant les points de passage aux frontières, en coordination avec les services des douanes », a précisé Bouzred. Il a notamment évoqué la mise en place de guichets spéciaux dans les aéroports, ports et postes frontaliers, dans l’attente de l’activation officielle du dispositif par l’institution bancaire.