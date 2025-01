Instabilité des devises sur le marché informel : nouvelle ascension de l’euro ce mardi 7 janvier !

Après une chute notable en décembre dernier, l’euro connait une importante hausse depuis le début de l’année 2025. Sur le marché informel, les devises étrangères continuent leur ascension, atteignant des niveaux records qui contrastent avec la relative stabilité des taux officiels de la Banque d’Algérie.

La monnaie européenne, fidèle à sa dynamique haussière, a enregistré une nouvelle progression ce mardi. En effet, l’euro unique s’échange désormais à 249 dinars algériens à l’achat et à 254 dinars à la vente.

Ces chiffres traduisent une forte demande pour la monnaie de l’Union européenne, avec 100 euros qui se négocient à 24 900 dinars à l’achat et 25 400 dinars à la vente. Cette tendance témoigne de l’instabilité des taux de change sur le marché noir.

Hausse des devises sur le marché noir : où en sont les autres monnaies étrangères ?

Le dollar américain, de son côté, continue de grimper aussi au niveau du marché parallèle de change, s’échangeant à 238 dinars algériens à l’achat et à 243 dinars à la vente. Ces taux valorisent donc 100 billets verts à 23 800 dinars à la vente et 24 300 dinars à l’achat, accentuant l’écart déjà significatif avec le marché officiel.

Cette progression ascendante affecte également d’autres monnaies étrangères, à l’instar de la livre britannique et du dollar canadien. Ce mardi, la monnaie du Royaume-Uni s’achète en noir à 298 dinars et se vend à 303 dinars. Pour ce qui est du dollar canadien, il s’établit à 163 dinars pour l’achat et à 168 dinars pour la vente.

Taux de change de la Banque d’Algérie : que révèlent les chiffres de ce mardi ?

Les taux de change officiels de la Banque d’Algérie pour la période du 6 au 8 janvier 2025 révèlent une remarquable stabilité. L’euro, par exemple, affiche un taux de 140,28 dinars algériens à l’achat et de 140,32 dinars algériens à la vente. De son côté, le dollar américain conserve un cours commercial stable à 135,80 dinars algériens à l’achat et à 135,81 dinars algériens à la vente.

Concernant la livre sterling, son taux officiel reflète également une relative stagnation. Elle s’échange à 169,12 dinars algériens à l’achat et à 169,20 dinars algériens à la vente, témoignant d’une dynamique similaire aux autres devises majeures. De même, la monnaie canadienne s’inscrit dans cette tendance stagnante, avec un taux de 94,37 dinars algériens à l’achat et de 94,40 dinars algériens à la vente.