Instabilité de l’euro sur le marché noir : à combien s’échange-t-il ce lundi 7 octobre ?

L’instabilité continue de régner en maître sur le marché noir des devises. Après avoir atteint un nouveau record historique, s’élevant à 260,00 dinars algériens, la monnaie européenne, l’euro, a observé une légère baisse. Cette fluctuation fait suite à la décision du gouvernement de geler les cartes grises pour l’importation des véhicules d’occasion.

Malgré cela, l’euro reste en position privilégiée, dépassant toujours le seuil symbolique des 250,00 dinars algériens. Dans cet article, découvrez les taux de change en ce début de semaine, aussi bien sur le marché informel que sur le marché officiel de la Banque d’Algérie.

Taux de change en Algérie : à combien s’achète l’euro ce lundi ?

Ce lundi 7 octobre, les cambistes du marché noir proposent l’unité de l’euro à 253,00 dinars algériens pour l’achat et à 256,00 dinars algériens pour la vente. De son côté, la Banque d’Algérie affiche, pour la période du 4 au 8 octobre 2024, un taux officiel de 146,53 dinars algériens pour l’achat et de 146,56 dinars algériens pour la vente.

Bien qu’en légère baisse, l’euro conserve donc une forte valeur sur le marché parallèle de change, reflétant ainsi les tensions économiques persistantes autour des devises étrangères dans les coulisses de cette bourse informelle.

Banque d’Algérie et marché noir : où en sont les devises ce 7 octobre ?

Une tendance haussière marque les autres devises étrangères sur le marché informel de change. La livre sterling, par exemple, s’approche de manière inquiétante du seuil symbolique des 300,00 dinars algériens.

En ce début de semaine, la monnaie britannique s’achète à 287,00 dinars algériens et se vend à 290,00 dinars algériens. De son côté, le billet vert américain affiche un taux d’achat de 226,00 dinars algériens et un taux de vente de 229,00 dinars algériens. Quant au dollar canadien, les cambistes le proposent à 165,00 dinars algériens pour l’achat et à 168,00 dinars algériens pour la vente.

Parallèlement, les chiffres de la Banque d’Algérie affichent la livre sterling à un taux de 174,81 dinars algériens pour l’achat et un taux de 174,83 dinars algériens pour la vente.

En ce qui concerne la monnaie américaine, elle s’achète en Banque à 132,90 dinars algériens et se vend à 132,92 dinars algériens. Enfin, le dollar canadien se fixe à 98,00 dinars algériens pour l’achat et à 98,02 dinars algériens pour la vente.

En somme…

Ainsi, les taux de change continuent de fluctuer différemment entre le marché noir et le marché officiel, creusant de plus en plus les écarts entre ces deux systèmes. Le tableau ci-dessous vous résume les cours de change des principales devises étrangères pour ce lundi 7 octobre 2024 :

