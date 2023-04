Inspiré du cinéma hollywoodien, le réalisateur Wassillo rend un bel hommage à Alger

L’Algérie est un pays qui regorge de talents dans tous les domaines, et cela ne fait aucun doute. En effet, nombreux sont les Algériens qui ont réussi à se faire un nom et à briller à l’étranger dans divers domaines. On citera notamment le réalisateur Wassillo.

Bien qu’il ait quitté son pays natal pour poursuivre ses rêves, Wassillo cherche toujours à mettre en valeur la beauté de son pays à travers ses réalisations. Dans cet article, nous allons découvrir son parcours et comment il a réussi à se faire un nom dans le domaine de la cinématographie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝑾𝒂𝒔𝒔𝒊𝒍𝒍𝒐. (@wassillo)



Qui est Wassillo ?

Ahmed Wassil, également connu sous le nom de Wassillo, est un réalisateur et opérateur de drone originaire d’Alger, plus précisément la région de Bologhine. Il vit et travaille actuellement à Dubaï, mais il travaille également dans son pays d’origine ainsi qu’à l’international.

Ahmed a commencé à s’intéresser à la photographie très jeune et a commencé à prendre des photos de paysages avec son téléphone. Cela avant d’acquérir sa première caméra. Et c’est ainsi qu’il a lancé sa carrière. On notera que Wassillo possède actuellement une carrière de 13 ans.

Wassillo collabore avec de grands artistes internationaux

Depuis lors, Wassillo a travaillé sur des projets avec des artistes internationaux, tels que Dj Snake, Soolking, Anas et Booba. Il a également travaillé sur des feuilletons algériens tels que Liyam ou Babor Ellouh. En 2021, il s’est envolé à Dubaï pour de nouveaux défis. À l’occasion de son premier challenge à Dubaï, il a remporté la deuxième place dans un concours organisé par le grand constructeur immobilier Emaar avec une vidéo réalisée dans des conditions difficiles.

Ahmed Wassil a également travaillé avec de grandes marques telles que Netflix, Giorgio Armani et Gatorade. Ainsi que des artistes français et libanais. Il a même créé sa propre série de huit épisodes. Bien qu’il travaille principalement à Dubaï, Ahmed est toujours attaché à son pays d’origine et a récemment créé une vidéo mettant en valeur la beauté d’Alger, sa ville natale.

Wassillo rend un bel hommage à sa ville natale

Le dernier projet de Wassillo, « The Art of cinematography », est une vidéo qui a eu un grand succès et de retours positifs, en raison de la façon dont elle capture la beauté d’Alger, sa ville natale, en s’inspirant de la cinématographie hollywoodienne. La vidéo commence par montrer les rues des quartiers d’Alger vides, créant une atmosphère de sérénité. On peut notamment voir la célèbre place Audin, habituellement bondée de monde, calme et paisible, offrant une vision différente de la ville.

Ensuite, la caméra s’élève pour nous offrir une vue aérienne spectaculaire des monuments les plus emblématiques d’Alger, y compris Makam Ehahid et la Djamaa el Djazair. On peut voir ces monuments majestueux, illuminés par les lumières de la ville, se détachant de l’obscurité de la nuit. De notre part, nous lui souhaitons tout le succès et le courage pour ses futurs projets. Pour les curieux, on vous laisse la vidéo de Wassillo, ci-dessous.