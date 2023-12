Inspecteurs généraux des wilayas : limogeage, mutations, le MI opère un vaste mouvement

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, en accord avec le président Abdelmadjid Tebboune, a récemment orchestré des ajustements significatifs parmi les inspecteurs généraux des wilayas, les directeurs techniques, les responsables des affaires générales et les directeurs de l’administration locale.

Selon un communiqué officiel du ministère de l’Intérieur, cette restructuration a conduit à la nomination de sept cadres en tant qu’inspecteurs généraux de wilayas. En parallèle, neuf inspecteurs généraux ont été transférés vers d’autres wilayas, et deux inspecteurs généraux ont été admis à la retraite.

En ce qui concerne les directeurs techniques et les responsables des affaires générales, la promotion de cinq cadres a été annoncée pour occuper le poste de directeur des affaires générales. Par ailleurs, neuf directeurs techniques et responsables des affaires générales ont été transférés vers d’autres wilayas, et les missions de deux cadres occupant ces postes ont été conclues.

La dynamique de ces changements s’est également étendue aux directeurs d’administrations, avec la promotion de sept cadres au poste de directeur de l’administration locale. Dix-sept directeurs ont été transférés vers d’autres wilayas, tandis que les missions de trois cadres ont pris fin pour les réaffecter à d’autres postes.

Ces réajustements, approuvés par le président, s’inscrivent dans une démarche visant à optimiser les ressources humaines et à renforcer l’efficacité des services locaux.

23 chefs de Daïra limogés

Dans le même registre, le président Tebboune a opéré un vaste mouvement dans le corps des chefs de Dairas. Une vingtaine de responsables ont été démis de leurs fonctions au profit de nouveaux profils afin d’insuffler une « nouvelle dynamique » à la gestion des collectivités locales en Algérie.

La décision du président, prise en accord avec la proposition du ministre de l’Intérieur, Brahim Merad, a également touché des élements toujours en poste. Le président Tebboune a notamment ordonné la mutation de 201 chefs de Daira et la nomination de 56 nouvelles recrues.