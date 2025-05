Inspecteurs, directeurs, enseignants : vers une retraite anticipée pour les cadres de l’éducation

Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, a présenté ce lundi devant la commission parlementaire de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle un nouveau projet de loi sur la retraite. Ce texte vise à introduire plus de souplesse dans le système actuel, notamment pour les travailleurs du secteur de l’éducation nationale.

La principale nouveauté du projet réside dans la baisse de l’âge légal de départ à la retraite. Pour les hommes, cet âge serait abaissé à 57 ans, contre 60 actuellement. Pour les femmes, il passerait à 52 ans au lieu de 55. Une mesure qui, selon le ministre, s’inscrit dans une volonté de donner plus de liberté aux travailleurs : ceux-ci auront désormais le choix entre poursuivre leur activité professionnelle ou opter pour un départ anticipé.

Réforme des retraites : vers un départ anticipé pour les enseignants en Algérie

Le projet de loi concerne en priorité les enseignants des trois cycles scolaires — primaire, moyen et secondaire — ainsi que certains cadres du secteur éducatif, comme les inspecteurs, les surveillants généraux et les directeurs d’établissements. Tous pourraient, s’ils le souhaitent, bénéficier de cette retraite anticipée sans attendre l’âge légal actuellement en vigueur.

Fayçal Bentaleb a précisé que cette réforme répond à une instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, soucieux d’améliorer les conditions de travail des professionnels de l’éducation. « Le métier d’enseignant est exigeant et noble. Il mérite une prise en compte spécifique dans les politiques sociales », a-t-il affirmé.

Le ministre a également insisté sur la flexibilité du dispositif proposé. Il ne s’agirait pas d’imposer un départ anticipé mais de l’offrir comme une option, dans le respect du libre choix des personnes concernées. Cette approche vise à mieux adapter la politique de retraite aux réalités du terrain et à la pénibilité de certaines professions.

Le texte présenté au Parlement suscite déjà l’intérêt des syndicats du secteur de l’éducation, qui réclamaient depuis plusieurs années une reconnaissance des spécificités de leur métier dans le cadre des réformes sociales.

Si le projet de loi est adopté, il pourrait entrer en application dans les prochains mois. Une avancée que le ministère du Travail considère comme un pas important vers un système de retraite plus juste et plus humain.