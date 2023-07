Au milieu des manifestations en France en hommage à Nahel, un jeune de 17 ans tragiquement assassiné par la police, un acte insolite a émergé de manière inattendue.

Une maman algérienne d’un certain âge a trouvé dans les feux allumés par les manifestants une occasion de faire griller sa viande de l’Aïd el-Adha à l’extérieur, combinant ainsi une protestation pacifique avec une tradition culinaire nationale.

Une maman algérienne transforme un incendie en barbecue géant pour préparer son « Bouzellouf » en France

Alors que les manifestations s’intensifient dans les rues de plusieurs villes françaises, cette maman algérienne a décidé de transformer, à sa manière, la tragédie en une démonstration de résilience. En apportant les restes de son mouton (pattes et tête décapitée), elle a choisi de faire griller ces derniers en plein air, profitant des feux allumés par les manifestants dehors pour cuire son repas.

Son geste singulier a attiré l’attention des manifestants qui, en plus de soutenir la cause de Nahel, ont été intrigués par cette démonstration de résistance pacifique.

Interrogée sur les motivations derrière son geste par sa fille, la maman a expliqué qu’elle voulait utiliser les braises déjà allumées pour faire cuire sa viande, « Je profite puisqu’il y a du feu » déclare nonchalamment cette dernière.

Barbecue en plein air sur les feux urbains des manifestations en France : la wébosphère réagit

La présence de cette femme et son « barbecue » a apporté une touche d’humanité et de réconfort au milieu de la tension qui régnait lors des manifestations. L’image de cette maman algérienne cuisinant en plein air, profitant des feux allumés par les manifestants, est devenue virale sur les réseaux sociaux.

De nombreuses personnes ont salué son acte de résistance et d’empathie, soulignant l’importance de la solidarité entre les cultures et les générations dans la lutte contre l’injustice. Ce geste symbolique paraissant satirique aux premiers abords porte un message fort : il rappelle que même dans les moments les plus sombres, l’humanité peut trouver des moyens créatifs de s’exprimer et de se soutenir mutuellement.