Insolite : une demande en mariage en plein match de la JS Kabylie au stade de Tizi-Ouzou !

L’amour du football et celui du cœur se sont donné rendez-vous, hier soir, au stade Hocine Ahmed de Tizi-Ouzou. Lors du match ayant opposé la JS Kabylie au MC El-Bayadh, un moment inattendu a volé la vedette aux acteurs du terrain. En plein milieu des tribunes, un supporter kabyle a créé la surprise générale en s’agenouillant pour demander la main de sa fiancée sous les acclamations du public.

Les caméras et les téléphones portables n’ont pas tardé à immortaliser la scène. Tandis que les spectateurs scandaient le nom du club, l’heureux prétendant a sorti la bague, suscitant cris, applaudissements et sourires complices tout autour de lui. Visiblement émue, la jeune femme a dit “oui”, déclenchant une véritable explosion de joie dans les gradins.

Ce moment romantique et inattendu a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, où les internautes ont salué le geste du jeune homme et l’ambiance chaleureuse du stade. Une belle preuve que le football, au-delà de la compétition et de la passion, peut aussi être un théâtre d’émotions humaines et de belles histoires d’amour.

À Tizi-Ouzou, ce match ne restera donc pas seulement dans les annales pour son résultat sportif, mais aussi pour la plus belle “victoire” en championnat : celle de l’amour sous les couleurs jaune et vert.

La JS Kabylie carbure en plein régime

La JS Kabylie a signé une victoire éclatante (4-1) face à la lanterne rouge du championnat, le MC El-Bayadh, au stade Hocine Aït Ahmed de Tizi Ouzou. Les hommes de Josef Zinnbauer ont imposé leur rythme dès le début, concrétisant leur domination à la 30ᵉ minute grâce à Babacar Sarr, auteur de l’ouverture du score. Malgré un bloc défensif compact du MC El-Bayadh, les Jaune et Vert ont conservé leur avantage jusqu’à la pause (1-0).

Au retour des vestiaires, la JSK a accéléré la cadence. Mehdi Merghem a doublé la mise dès la 49ᵉ minute, confirmant la supériorité kabyle. Les visiteurs ont toutefois réduit l’écart à la 63ᵉ minute par Kamal Belmiloud, mais ce sursaut a vite été éteint par Mahious, auteur du troisième but à la 76ᵉ. Maliki a ensuite scellé le sort de la rencontre à la 80ᵉ minute, après validation du but par la VAR.

Cette large victoire permet à la JSK de poursuivre sa belle dynamique et de grimper à la 5ᵉ place du classement avec 15 points et deux matchs en retard. En revanche, le MC El-Bayadh continue de s’enfoncer, restant dernier avec seulement trois points en dix rencontres.

