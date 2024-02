Insolite: un Franco-Algérien prétendant être un descendant du Prophète arrêté en Malaisie

Ces derniers jours, l’histoire d’un homme se faisant passer pour un descendant du prophète Mohamed a fait un tollé sur les réseaux sociaux. Les faits se sont produits, en Malaisie, et la police a procédé à l’arrestation du suspect, qui serait d’origine algérienne.

Les autorités malaisiennes ont mis en garde les citoyens contre les agissements de Mohamed Amin Ouradji, l’homme qui prétend être le 38ᵉ descendant de la lignée du Prophète Mohamed.

Un homme prétendant être le 38ᵉ descendant du Prophète fait polémique en Malaisie

Selon le média malaisien, Harian Metro, l’homme en question, connu sous le nom d’Amin Moulay, serait né à Alger, et a migré avec sa famille en France. Le quadragénaire a déjà vécu au Maroc, en Indonésie et au Yémen, fait savoir la même source.

Les autorités malaisiennes accusent Mohamed Amin Ouradji, qui prétend avoir des origines marocaines, d’organiser une secte, dans le pays, censée préparer ses disciples à la fin des temps. Depuis, la police surveille ses activités et poursuit les investigations à son sujet. D’ailleurs, le suspect est aussi accusé de la collecte de fonds illégalement auprès de ses disciples. L’homme en question dirigeait une école islamique à Selangor et organisait régulièrement des collectes de fonds.

Cette affaire de Mohamed Amin Ouradji a provoqué une polémique en Malaisie. Et les autorités du pays ont appelé les citoyens malaisiens de se distancer de toute forme de fanatisme religieux et de culte autour de cette personne. Les investigations et l’enquête au sujet de cette affaire se poursuivent toujours par les services judiciaires.

