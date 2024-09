Insolite : les fiançailles d’un couple d’adolescents de 13 et 15 ans font le buzz sur Facebook

Sur les réseaux sociaux, il arrive parfois qu’une histoire attire l’attention et suscite des débats enflammés. C’est exactement ce qui s’est passé avec un jeune couple algérien. La raison ? Anya 13 ans et Akram 15 ans, sont les fiancés les plus jeunes d’Algérie.

Les deux adolescents ont choisi de partager leur engagement en direct sur Facebook. Un acte qui, en quelques clics, les a propulsés au rang des « plus jeunes fiancés d’Algérie ».

Imaginez la scène : deux adolescents, face à leurs familles et à des milliers d’internautes, partagent un moment qui, pour beaucoup, semble étonnamment précoce. Les photos et vidéos de leurs fiançailles ont envahi la toile, captivant l’attention des utilisateurs de Facebook.

Fiançailles de deux adolescents : avalanche de réactions sur Facebook

Aussitôt la vidéo partagée, que la section commentaire s’est enflammée. D’un côté, certains estiment qu’Anya et Akram sont trop jeunes pour prendre un engagement aussi sérieux. Il se disent surtout indignés par le fait qu’ils ne sont pas encore majeurs. De l’autre, d’aucuns défendent l’idée que, dans le passé, il était courant de se marier à un âge similaire, voire plus jeune. Après tout, l’amour n’a pas d’âge… n’est-ce pas ? Diront certains!

Le soutien inébranlable de la maman d’Anya, qui a donné sa bénédiction, apporte une dimension encore plus intrigante à cette histoire ! Elle a brisé le silence et a décidé d’afficher sa joie. En réponse aux critiques, elle a posté une vidéo où elle défend avec ferveur le « choix » de sa fille. « Akram est beaucoup plus mature que son âge », a-t-elle lancé, défiant ainsi les sceptiques et faisant taire les « mauvaises langues ».

Pour elle, l’amour ne connaît pas d’âge, tant qu’il est sincère. En disant avec tendresse « Akram est à Anya et Anya est à Akram », elle scelle d’une manière presque « poétique » leur lien. Cette vidéo a suscité à sont tour, l’étonnement de nombre d’internautes. Ces derniers se sont notamment indignés du « comportement » de la maman qu’ils jugent quelque peu « exubérant » et un tantinet « provocateur ». D’autres, quant à eux, ont choisi de prendre la situation à la rigolade, faisant de cette histoire un sujet de plaisanterie sur les réseaux sociaux.

