Insolite : le Maroc s’impose face à l’Argentine 2 heures après la fin du match !

Le Maroc a gagné face à l’Argentine (2-1), au terme d’un match arrêté puis repris, deux heures après. Ce fut le match le plus bizarre de l’histoire des Jeux Olympiques, pour ne pas dire de l’histoire du football.

C’est à partir de cet après-midi que la sélection nationale olympique du Maroc a effectué son entrée en lice dans les Jeux Olympiques Paris-2024. Pour commencer le tournoi, elle a défié l’Argentine. Elle a réussi à prendre les devants, en achevant la première mi-temps menée au score (2-0).

Mais la sélection argentine a réussi à remettre les pendules à l’heure dans le temps additionnel. Seulement, le match a été interrompu en raison d’envahissement de terrain de la part des supporters, à trois minutes du coup de sifflet final.

Le match se poursuit et le but de l’Argentine annulé… 2 heures après !

Finalement, après deux heures de débat, l’arbitre a décidé de faire reprendre le match pour annuler le but de l’Argentine et faire jouer les trois dernières minutes. Si le but a été annulé, c’est tout simplement parce que Otamendi était en position d’hors-jeu après retour à la VAR.

Et dans ces trois minutes, le Maroc a tenu bon et l’arbitre siffle la fin du match sur le score de deux buts à un en faveur du Maroc. Une fin de match complètement hallucinante qui offre trois points à la sélection marocaine, qui commence le tournoi avec 3 précieux points. Et cela risque de faire parler surtout en Argentine qui aura connu toutes les émotions sur cette fin de match.