[Insolite] Cristiano Ronaldo provoque une marée humaine à Téhéran (vidéos)

Un fait insolite s’est produit lundi à la capitale iranienne, Téhéran. Une énorme a suivi le bus du club saoudien Al-Nassr. La raison ? C’est tout simplement dans l’espoir de voir Cristiano Ronaldo. Les fans de CR7 ont même envahi l’hôtel, dans lequel séjourne la délégation d’Al-Nassr. Cela a nécessité l’intervention de la police.

Al-Nassr Saudi effectuera ce soir (20h) son entrée en lice dans la Ligue des Champions Asiatique. Pour débuter l’aventure continentale, il affrontera le représentant iranien, Persépolis.

C’est hier que la délégation saoudienne a atterri à l’aéroport international de Téhéran. À sa sortie, elle a trouvé une grande foule à son attente. Dans une vidéo qui enflammé la toile sur les réseaux sociaux, on voit une grande foule qui s’est mise à suivre le bus d’Al-Nassr pour montrer du soutien et avoir une chance de voir Cristiano Ronaldo. En effet, Des fans qui courent vers le bus, téléphone à la main, dans l’espoir de prendre une photo de leur idole.

Meanwhile in Tehran 🎥

Don’t miss all AlNassr exclusive content in Tehran 🤩

Via AlNassr’s official Snapchat 🤳https://t.co/Vgc7yqzln2 pic.twitter.com/UUJ0kDRjbA

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) September 18, 2023