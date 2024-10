Insolite au port d’Alger : saisie de drogues dissimulées dans du chocolat Ferrero Rocher

Le trafic de drogues prend des proportions inquiétantes, notamment au niveau des ports et aéroports algériens. Les saisies de substances psychotropes se multiplient, et les trafiquants déploient une ingéniosité pernicieuse pour contourner les contrôles de sécurité, allant jusqu’à cacher de la drogue dans du chocolat Ferrero Rocher !

Aujourd’hui, le 20 octobre 2024, le port d’Alger a été le théâtre d’un coup de filet spectaculaire. Les douaniers ont réussi à déjouer un stratagème, pour le moins, étonnant. Alors qu’ils vérifiaient la valise d’un passager, ils découvrent plusieurs dizaines de comprimés psychotropes dissimulés dans des boites de Ferrero Rocher.

Tentative de trafic à Alger : des comprimés psychotropes cachés dans des boites de chocolat Ferrero Rocher

Les méthodes de camouflage utilisées par les trafiquants de drogues pour introduire des substances illégales sur le territoire algérien sont de plus en plus sophistiqués. Rendant la détection au niveau des points d’entrée maritimes et aériens vers le pays complexe. Néanmoins, les forces de sécurité intensifient leurs efforts pour un contrôle rigoureux. Comme le témoigne la saisie qui a eu lieu aujourd’hui au port d’Alger.

En effet, lorsque les agents de la douane ont procédé au contrôle des bagages. Ils ont réussi à mettre la main sur une grande quantité de drogue. Trouvée dans la valise d’un voyageur en provenance d’Espagne.

La quantité exacte n’a pas encore été dévoilée. Cependant, chaque boite, censée contenir les pralines du célèbre chocolat italien Ferrero Rocher, était en réalité remplie de comprimés psychotropes.

Le narcotrafic gagne du terrain en Algérie : les autorités intensifient leurs efforts de lutte

Les rapports dévoilent des saisies quantités alarmantes de produits illicites depuis quelques mois. À titre d’exemples, il y a encore quelques jours, le 17 octobre 2024, plus de 100 000 comprimés psychotropes avaient déjà été saisis à Oran sur des voyageurs en provenance d’Espagne.

Par ailleurs, une tentative de contrebande de plus de 85 000 comprimés de RIVOTRIL, un psychotrope très puissant, avait été déjouée il y a deux semaines à l’aéroport Houari Boumediene d’Alger.

En somme, le narcotrafic prend une dimension particulièrement inquiétante en Algérie. En réponse à cette menace, les forces de sécurité multiplient leurs efforts. Pour lutter contre ce fléau et protéger la jeunesse algérienne.