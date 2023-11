Inside, The Nun II, The Creator et Saw X au cinéma Garden City ces 17 et 18 novembre

Les passionnés de cinéma ont de quoi se réjouir ce week-end au cinéma Garden City avec une programmation variée qui promet de satisfaire tous les goûts. Des comédies familiales aux films d’horreur palpitants, en passant par des chefs-d’œuvre du septième art, le cinéma TMV de Garden City vous réserve ainsi une expérience cinématographique inoubliable ce week-end.

Une touche d’humour pour un vendredi décontracté



La journée de vendredi commence à 15h00 avec la suite tant attendue des aventures hilarantes de Toto dans « Les Blagues de Toto 2 ». Pour les amateurs d’animation, « Les Trolls 3 » sera également diffusé à la même heure, promettant une aventure joyeuse pour toute la famille.

Ensuite, à 17h00, plongez dans les péripéties rocambolesques de « Les Deguns 2 » ou embarquez dans l’univers animé des héros de « Paw Patrol ». Pour les amateurs de frissons, la soirée s’annonce corsée. Le programme commence ainsi à 19h00 avec le film d’horreur à succès « The Nun II », le film est suivi de « Saw X » à 19h05. À 21h20, « The Creator » offre une expérience cinématographique unique, suivie à 21h35 par le classique de l’horreur « L’Exorciste ».

Un samedi au gout de l’aventure



La journée de samedi débute en douceur à 11h00 avec une nouvelle séance de « Les Blagues à Toto 2 » et une nouvelle rencontre avec le mal dans « L’Exorciste ». À 13h00, les amateurs de frissons seront servis avec « Saw X », suivi de « Les Deguns 2 » à 13h20.

L’après-midi offre une variété de choix, de l’horreur captivante de « The Nun II » à l’action intense de « Expendables 4 » à 17h35. La soirée se poursuit avec « Killers of the Flower Moon » à 20h00, puis de l’intriguant « Inside » à 22h15 qui vient clôturer le programme du week-end.

Que vous soyez à la recherche de comédies légères, de films d’animation pour toute la famille ou de frissons intenses, le cinéma Garden City offre un programme diversifié pour combler toutes vos attentes. Réservez vos places dès maintenant et préparez-vous à vivre un week-end cinématographique exceptionnel !