Insécurité à l’aéroport d’Alger : de nouvelles mesures adoptées

Ces derniers jours, les témoignages se multiplient concernant l’insécurité au niveau de l’aéroport d’Alger. En effet, sur la toile, dernièrement, une jeune femme a raconté sa mésaventure subie au niveau du parking de l’aéroport d’Alger après avoir été suivie par deux individus.

En cette saison estivale, l’afflux des voyageurs augmente au niveau de cet aéroport et certains délinquants en profitent pour s’infiltrer dans la foule. Face à un tel témoignage, l’aéroport d’Alger a décidé, sans trop attendre, de renforcer les niveaux de sécurité.

L’aéroport d’Algérie renforce son dispositif de sécurité

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, la société de gestion des services et des infrastructures aéroportuaires d’Alger a informé de l’adoption de nouvelles mesures « strictes » pour renforcer le système de sécurité au niveau de son parking.

Pour ce faire, l’aéroport d’Alger a mobilisé davantage de patrouilles de police et des agents de sécurité, travaillant 12 h/245 et 7 jours/7. Ces derniers surveilleront également de plus près les parkings de cette structure aéroportuaire. Par ailleurs, dans son communiqué, la SGSIA s’adresse également aux voyageurs de l’aéroport d’Alger.

En effet, ces derniers sont invités à signaler toute personne suspecte menaçant leur sécurité auprès des agents de l’aéroport en question. Par ailleurs, un registre des doléances sera également mis en place pour accueillir les réclamations de ces voyageurs.

Parlant toujours de ses parkings, l’aéroport d’Alger informe ses passagers, que désormais le stationnement à longue durée au niveau de ces trois parkings est désormais possible. Ces voyageurs n’ont qu’à s’orienter vers les contrôleurs de ces parkings au niveau des caisses pour obtenir leurs tickets.

