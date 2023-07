Inscriptions universitaires – BAC 2023 : Les spécialités les plus prisées sur le marché de l’emploi

Après avoir célébré leur réussite au baccalauréat, les jeunes Algériens se trouvent face à une étape cruciale : la sélection de leur spécialisation universitaire. Ce choix, loin d’être anodin, influencera considérablement leur parcours professionnel ultérieur.

Pour les orienter dans cette décision essentielle, l’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM) est intervenue avec une initiative bien pensée. L’institution, étant un acteur majeur de la mise en relation entre les candidats et les employeurs en Algérie, a dévoilé sur son portail Facebook officiel une liste des filières les plus prisées par les entreprises du pays.

Quels sont les domaines les plus prisés selon l’ANEM ?

L’ANEM a analysé les besoins du marché du travail algérien pour les cinq années précédentes, dressant ainsi une liste de 50 spécialités les plus sollicitées. Ce précieux indicateur sera assurément une ressource inestimable pour les nouveaux bacheliers.

Selon l’ANEM, le trio de tête des spécialités les plus convoitées en Algérie est composé des sciences commerciales, du génie mécanique et du génie civil. Ces domaines sont suivis de près par la chimie, la comptabilité et la fiscalité, l’informatique, la biologie, l’hygiène et la sécurité, les sciences économiques et enfin l’architecture.

Une tendance se dessine donc clairement à travers ces résultats : les spécialités à dominante scientifique dominent le marché de l’emploi en Algérie.

Top 10 des spécialités les plus prisées :

Sciences commerciales

Génie mécanique

Génie civil

Chimie

Comptabilité et fiscalité

Informatique

Biologie

Hygiène et sécurité

Sciences économiques

Architecture

Ainsi, en tenant compte de ces informations, les étudiants algériens pourront mieux orienter leur cursus universitaire en alignant leur passion et leurs aspirations professionnelles avec les besoins du marché du travail.

Concernant le reste des spécialité, le classement présenté par l’ANEM se présente comme suit :