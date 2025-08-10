Inscriptions universitaires 2025 : Baddari active une cellule d’écoute pour les nouveaux bacheliers

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a annoncé ce samedi la mise en place d’une cellule d’écoute dédiée aux nouveaux bacheliers de la promotion 2025, afin de répondre à leurs questions.

Cette cellule sera active du 10 au 15 août 2025, en parallèle avec la période des inscriptions universitaires finales. Elle fonctionnera de 8 heures du matin à 20 heures, précise un communiqué publié sur la page Facebook officielle du ministre.

Pour bénéficier de ce service, les nouveaux bacheliers peuvent contacter l’un des numéros suivants : 023238472 – 023238473 – 023238474 – 023238475.

La veille, vendredi, le ministre Baddari avait indiqué que les inscriptions universitaires finales des détenteurs du baccalauréat se dérouleront entièrement en ligne, sans recours au papier, du 10 au 15 août 2025.

Par ailleurs, les résultats d’orientation des bacheliers 2025 avaient été publiés mardi dernier.

Quant aux inscriptions universitaires initiales, elles ont eu lieu entre le 22 et le 26 juillet, avant d’être confirmées entre le 27 et le 29 du même mois.

Le ministre Baddari prépare la rentrée universitaire 2025/2026

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a tenu la semaine dernière une réunion de travail avec des cadres de son ministère et de l’Office national des œuvres universitaires (ONOU). L’objectif de cette rencontre : préparer activement la prochaine rentrée universitaire, prévue le 13 septembre.

La discussion a porté sur la mise en place des mesures nécessaires pour les œuvres universitaires dans la « ville universitaire d’Alger ». Selon un communiqué du ministère, d’autres réunions du même type sont prévues dans les semaines à venir pour aborder les préparatifs dans le reste des villes universitaires du pays.

Alors que les inscriptions universitaires pour les nouveaux bacheliers de 2025 sont en cours, ces rencontres visent à garantir une rentrée dans les meilleures conditions pour les étudiants.

En somme, la mise en place de cette cellule d’écoute par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique témoigne d’une volonté claire d’accompagner les nouveaux bacheliers tout au long de leur inscription universitaire en 2025.

Accessible durant toute la période clé du 10 au 15 août, ce dispositif vise à répondre rapidement et efficacement aux interrogations des étudiants, qu’il s’agisse des démarches administratives, des choix d’orientation ou des modalités de la procédure en ligne.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte où la digitalisation du processus d’inscription universitaire devient la norme, facilitant ainsi l’accès aux formations et réduisant les lourdeurs administratives.

Par ailleurs, les efforts continus du ministère, à travers les différentes réunions préparatoires avec les acteurs universitaires, montrent un engagement fort pour assurer une rentrée 2025/2026 dans les meilleures conditions possibles.