Inscriptions universitaires 2025 : Algérie Poste simplifie les démarches des bacheliers

Algérie Poste, en collaboration avec le ministère de l’Enseignement supérieur, a mis en place de nouvelles mesures pour simplifier la vie des nouveaux lauréats du baccalauréat.

Dans un communiqué, l’institution a affirmé qu’elle continue d’accompagner les étudiants, notamment les nouveaux bacheliers de 2025, en proposant des solutions de paiement électronique et des services qui facilitent les inscriptions à distance.

Algérie Poste a précisé que les étudiants peuvent désormais s’acquitter des frais d’inscription universitaires directement via la Carte Eddahabia sur la plateforme électronique dédiée du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, accessible à l’adresse suivante : https://progres.mesrs.dz/webetu/.

Rentrée universitaire 2025-2026 : Inscriptions 100% en ligne du 10 au 15 août

Cette collaboration s’inscrit dans un vaste chantier de modernisation engagé par le ministère pour la rentrée universitaire 2025-2026. En effet, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique marque un tournant majeur dans la modernisation de ses services.

Pour la rentrée universitaire 2025-2026, l’inscription définitive des nouveaux bacheliers se fera intégralement en ligne, marquant la fin des files d’attente et des documents papier.

C’est une annonce qui va simplifier la vie de milliers de nouveaux étudiants. Le ministère a annoncé ce vendredi que les inscriptions définitives pour les titulaires du baccalauréat 2025 se dérouleront exclusivement en ligne, du 10 août 2025 à 00h00 au 15 août 2025.

La plateforme dédiée, accessible à l’adresse https://progres.mesrs.dz/webetu/, sera le point de passage obligé pour tous les futurs universitaires.

L’accès à ce portail s’effectuera grâce au compte figurant sur l’attestation du baccalauréat, une fois que l’orientation aura été confirmée à la date spécifiée sur la carte d’orientation de chaque étudiant.

Fini les déplacements pour payer les frais d’inscription. Le ministère a précisé que le règlement se fera également en ligne, et ce, exclusivement par carte Edahabia. Les droits d’inscription sont fixés à 200 DA. Pour les étudiants bénéficiaires du transport universitaire, les frais s’élèvent à 150 DA.

Une autre nouveauté de taille : la demande d’hébergement est désormais intégrée à la même plateforme. Les étudiants pourront ainsi sélectionner jusqu’à trois résidences universitaires de leur choix. Une fois toutes les étapes validées, la carte universitaire virtuelle multiservices sera immédiatement disponible et téléchargeable sur smartphone, offrant un accès instantané aux services de l’université.

Cette initiative marque une avancée significative vers un système universitaire plus efficace et plus accessible, mettant le numérique au cœur de l’expérience étudiante dès les premières étapes de l’inscription.