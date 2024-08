Inscriptions universitaires 2024 – changement d’orientation : le ministre annonce les dates

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a récemment communiqué des informations importantes concernant les demandes de changement d’orientation pour les étudiants de la promotion 2024.

Dans un effort pour améliorer la gestion des parcours académiques, le ministère a fixé une période précise pour ces demandes. Les étudiants intéressés doivent soumettre leurs requêtes entre le 18 et le 21 août 2024.

Cette démarche se fera exclusivement en ligne, à travers un code QR accessible via la plateforme dédiée du ministère.

Cette initiative vise à simplifier le processus administratif et à offrir aux étudiants la possibilité d’ajuster leur parcours en fonction de leurs intérêts et de leurs aptitudes. Les résultats des changements d’orientation ainsi que les informations pour l’inscription définitive seront publiés entre le 25 et le 26 août 2024.

Le ministre Baddari a souligné que ces mesures sont conçues pour répondre aux besoins évolutifs des étudiants et pour faciliter leur intégration dans les filières de leur choix.

Baccalauréat 2024 : un taux de réussite en hausse

L’examen du Baccalauréat de juin 2024 a enregistré un taux de réussite de 58,28% au niveau national, en hausse par rapport aux 50,61% de l’année précédente. Cette amélioration significative a été soulignée par le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belaabed, lors d’une conférence de presse tenue à Alger.

Cette année, 862.733 candidats se sont inscrits pour passer l’examen, parmi lesquels 544.385 ont effectivement composé. De ces derniers, 317.258 ont réussi.

La filière Mathématiques se distingue par un taux de réussite exceptionnel de 82,25%, confirmant son statut de filière préférée pour de nombreux étudiants. En parallèle, la filière Arts, nouvellement introduite cette année, affiche un taux de réussite de 79,45%, indiquant un accueil positif et un bon niveau de performance dans cette spécialité.

Les résultats montrent également des variations importantes selon les filières. Les Sciences expérimentales ont obtenu un taux de réussite de 61,62%, tandis que les Langues étrangères ont atteint 64,11%.

En revanche, des filières telles que le Génie mécanique ont affiché des résultats plus modestes, avec un taux de réussite de 7,50%.

Le taux de réussite dans les établissements de rééducation a atteint 63,43%, et dans les écoles des cadets de la Nation, il a grimpé à 97,95%.